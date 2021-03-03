霧峰南天宮復刻「剛愍公」神尊　還原150年前歷史

台中霧峰林家第五代族長林文察，由手刃殺父仇人、帶兵清剿小刀會、戴潮春之亂、太平天國，到慘死福建漳洲萬松關，一生傳奇，生前兼任福建陸路提督及水路提督，死後追贈太子少保，諡剛愍，霧峰林家下厝「宮保第」就是以他的官銜命名，功名顯赫，原本在清朝時期建有專祠祭祀，不過早己滅失，霧峰南天宮阿罩霧媽祖廟特地復刻「剛愍公」神尊，並於日前進行開光安座，提供民眾參拜。

我是廣告 請繼續往下閱讀

南天宮阿罩霧媽祖廟主委李百倉指出，林文察在150年前由福建漳州帶兵回台清剿戴潮春之亂，並奉請「天上聖母媽祖」一尊庇護隨行，全軍平安航渡台灣，勦匪平定後，將隨行渡台「媽祖」神尊安奉於林家大廳供族親信眾敬拜，事後則在南天宮現址搭建公廳奉祀，供信眾膜拜。

李百倉表示，林文察戰死後，在台灣和福建漳州都建有專祠祭祀，不過早己經不存在，今年適逢南天宮重建50週年，因此廟方決議復刻「剛愍公」神尊，提供民眾參拜，「還原150年前的歷史」。

開光安座儀式依古禮進行，霧峰林家義字輩子孫到場參加，「剛愍公」神尊目前供奉在二樓提供民眾參拜，未來計劃闢建「太子少保殿」專用神龕祭祀，此外，廟方特地為「剛愍公」打造專用輦轎及圓傘，今年度媽祖十八庒遶境活動，神尊還將出面迎駕。

林文察曾經將殺父仇人林媽盛押到父親墓前，將其剖心為父報仇，事後獨自前往臺南府城自首入獄，不過被要求帶領鄉勇協助平定小刀會、戴潮春事件，並領軍對抗太平天國，將功贖罪，成為清代著名台籍將領，並且重振霧峰林家風華，不過最後於福建漳州萬松關陣亡，留下一段傳奇故事。

市議員李天生強調，霧峰林家和台灣近代發展息息相關，充滿傳奇，為地方重要的文化資產，要求市府重視協助整理相關資料，傳承歷史火苗，推動地方觀光發展。