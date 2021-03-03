理科太太賣維他命！醫揭「太空人差異」嘆：何不吃天然的

知名YouTuber「理科太太」透過募資平台販售綜合維他命，迄今成功募資逾3200萬元，不過這款名為「太空人維他命」的成份、效果與宣稱效用也因此掀起醫界、營養師們熱議。不過小兒科急診醫師謝宗學也在臉書分享自己的看法，認為活在地球的我們可以藉由吃天然食物攝取維他命，「或許有點老套和跟不上時代，不過我一直這樣認為，從沒有變過」。

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謝宗學醫師在臉書粉專

「Dr. E小兒急診室日誌」

提供不同角度分析，他指出由於自己不是營養師，無法對「太空人維他命」的成分提出意見，但也沒有要幫這款維他命募資做宣傳。接著表示個人對於營養補充品的看法是「只要不傷身，有沒有療效大家可以自由心證、各自解讀」，畢竟是食品不是藥品，本來就不該有特定的療效。

▲理科太太銷售太空人維他命引起熱議。（圖／翻攝自募資平台）

不過謝宗學也表示，他認為閱讀文宣後個人覺得有違和感，「難道只有我對於『太空人』3個字覺得有點突兀？」，他解釋太空人為了能在宇宙或其他行星長時間存活，因此以科學方法將多種天然食物中均衡的養分濃縮成簡便的飲食，以利在困難取得天然食物的環境中快速得到足夠、完整的營養素，「這是因應環境不得不為的取代作法」。

接著他解釋自己的疑惑，「對於生活在地球的我們，真的有需要放著好吃的天然食物不吃，反而改吃人工合成、克難的太空食物？」，謝宗學形容這種狀況就如同有一個人穿著太空裝、戴上頭盔走在台北街頭一樣突兀，雖然仔細看過文宣內容，可以了解「太空人維他命」團隊選擇製作這項產品的初衷，但心中的違和和突兀的感覺仍然揮之不去。

文末，謝宗學也強調，不管科技再怎麼進步，可以吃天然食物盡量不吃人工合成、加工食物的想法，或許有點老套且跟不上時代，「不過我一直這樣認為，從沒有變過」。此外，針對募資平台上宣稱的功效，

（編輯：楊智傑）