休假爬山體能訓練　不忘警察本能鷹眼尋獲贓車

228連續假期，霧峰警分局秘書室主任曹振展前往轄區桐林山區登山步道健行運動，在途中發現一部可疑重機車倒臥在小徑裡，隨即展現多年警察工作查緝犯罪的本能，並拿出手機打開台中市政府警察局LINE官方帳號內「小神捕」功能查詢，果然發現是一部已通報失竊車輛，立即就近通知吉峰派出所同仁將失竊車輛帶回並通知車主領回。

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據了解，該部重機車係在108年9月間失竊，至今已失竊一年半的時間，車主本已放棄尋回的希望，在接獲警方尋獲車輛訊息馬上趕往派出所指認，沒想到還能失而復得，高興地向警方致謝，並肯定警方認真及積極的態度。

霧峰警分局長陳家銘表示，同仁在勤餘運動時間發揮敏感度並注意可疑的人車，長期累積下來的實務經驗與技巧，認真工作的精神深獲肯定。

另台中市政府警察局新開發「@TCPB」LINE官方帳號，整合「AI智慧分析」功能，建置多項功能供民眾及員警下載使用，其中設有「小神捕」，提供市民「手動輸入車號」或「拍攝車牌照片」，系統AI立即進行比對辨識，增進外部監督價值及犯罪預防宣導專區，教導民眾防竊觀念，減少失竊風險，持續強化各治安要點巡邏及肅竊查贓等勤務，以保障民眾財產安全，維護社會治安，讓民眾感受到台中是一個「智慧警政，守護安全」的城市。