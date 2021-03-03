國民黨團委員會協調卡關 經委會謝衣鳳、翁重鈞相持不下
記者吳承翰／台北報導
2021-03-03 16:07:10
立法院新會期開議，昨（3）日已完成委員會抽籤，依照抽籤結果，國民黨團在交通委員會取得4席，其餘委員會皆有5席。今日國民黨團總召費鴻泰找來外交國防、交通、社福及衛環、經濟4個報名委員多於名額的委員會協調。在上午協調時，外交國防、交通、社福委員會皆順利結束，但經濟委員會從下午一點開始僵持了數小時，目前僅剩謝衣鳳、翁重鈞在協調，費鴻泰一度請兩人先用餐、休息，再繼續協調。
從上午10點開始，國民黨團平常用來開記者會的書記長室開始有立委進出，立委們忐忑不安的心情全寫在臉上，李貴敏更是身穿紅衣，希望若協調不成，至少抽籤時能帶來好運氣。依照國民黨團慣例，報名超額的委員會優先保障給區域或資深立委，僅留下一席給非區域或不夠資深的立委協調，這次協調的包含外交國防委員會，由溫玉霞、吳斯懷進行抽籤，結果是溫中籤；交通委員會則是洪孟楷、魯明哲競爭，兩人會談逾一小時，魯最終禮讓洪，並轉戰內政委員會。社福衛環委員會，由吳怡玎、張育美協調，最後吳轉戰內政，張如願續留衛環。競爭最激烈的經濟委員會，原先有李貴敏、翁重鈞、謝衣鳳、林文瑞四人搶一席，經協調後，林文瑞表達願續留內政，林為洲則願意禮讓他在財政的席次給李貴敏，自己則轉戰內政委員會，僅剩謝衣鳳、翁重鈞僵持不下。由於謝衣鳳選區在彰化縣、翁重鈞是不分區但深耕嘉義縣，都是需要經濟、水利建設的農業縣。兩人不願讓步，卻也不想用抽籤的方式決定未來一年的命運，下午一點開始協調，費鴻泰中間還先請他們用餐、休息片刻再繼續談。國民黨團在8個常設委員會的陣容分別為，外交國防委員會有馬文君、江啟臣、廖婉汝、溫玉霞、陳以信；教育文化委員會有萬美玲、林奕華、高金素梅、鄭正鈐、李德維；交通委員會有陳雪生、許淑華、鄭天財、洪孟楷。社福及衛環委員會有蔣萬安、徐志榮、張育美、陳玉珍、廖國棟；內政委員會有林思銘、林文瑞、吳怡玎、魯明哲、林為洲；財政委員會則有賴士葆、羅明才、林德福、李貴敏、曾銘宗。