陸軍服裝供售站15日起營運 全聯門市取貨免運費
記者呂炯昌／台北報導
2021-03-03 14:27:22｜2021-03-03 14:30:20
經過2年多試營運，陸軍服裝供售站全台門市將於15日全面營運，官兵可依喜好到實體店面或用網路、手機APP等方式訂購服裝後，除能指定取貨的全聯福利中心，還能宅配到家或營區，其中，全台更有120間全聯門市提供免運費服務，讓軍服撥補更便利。
陸軍後勤指揮部表示，為結合現代物流科技及電商模式，15日將推出全新的服裝供補方式，從以往官兵填寫憑單、提領轉發的傳統供補型態，轉變為可依需求至實體店面，或採手機APP訂購，自主選擇所需服裝，讓軍服供補更為簡便。陸勤部指出，在服裝供售站方面，於台北大直、桃園、龍岡、新竹湖口、台中豐原、台南、花蓮與高雄鳳山等地，設置8間實體門市。除營區內、外獨立供售外，桃園、鳳山供售站與全聯福利中心採「店中店」形式營運，主要包含量製服套量、公（自）費品交易、網購店取及貸與品回收等服務；供售站並提供快剪、縫紉修改、投幣洗衣等附加服務，讓官兵整體消費更完善。陸勤部進一步表示，配合時下網購趨勢，官兵也可用手機APP等方式訂購，只要開通帳號後，就能交易，包含選購商品、宅配地點、付款方式、收件人資訊，讓商品直接配送至營區、家中或全聯門市。若有套量需求，也能在網路下單後，選擇好量製地點，由專人量身製作服裝，30個工作天內交貨；交貨後7日內提供修改服務，15個工作天交貨；修改3次（含）免運費重新套量製作，讓官兵買到最適合的軍服。在運費部分，為優惠官兵，規劃120家指定全聯門市不限金額免運服務，千餘家門市提供消費滿千元免運服務，官兵若選擇宅配到營區或到家，一樣滿千元免運。值得一提的是，網購商品均享7天鑑賞期與2次退換貨服務，官兵無需負擔任何費用，由全聯派宅配取件收回，退換貨服務有保障。為考量國軍官兵服裝狀況差異及滿足實際穿著需求，國防部變更現行服裝供售做法，從原本「撥補制」改為「儲值制」，人員可運用 9,860 元額度、女性8880元(扣除發放代金980元)，從2018年10月1日起，在桃園中壢龍岡、新竹湖口營區試行一年。第二階段「正式營運」將結合福利處福利站據點位置及三軍司令部實際需求，預計設置18處實體店面（營外11處、營內7處），2021年3月全台開始營運。