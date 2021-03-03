不倫黑歷史翻身！謝忻業配接到手軟　認了月收入達6位數

女星謝忻2019年和已婚人夫阿翔（陳秉立）路邊車吻被拍，不倫戀重創形象，之後便淡出螢光幕。如今的她每個月都有業配可接，有消息指出她現在月收入高達20萬至50萬元；加上與奧迪男穩定交往中，愛情事業看似兩得意，對此，她的經紀人表示，月收入確實有6位數，至於感情部分，不願干涉太多。

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據《鏡週刊》報導，謝忻在被爆出不倫戀後形象大傷，重創演藝事業，失去主持棒，淡出螢光幕的她，回歸低調的生活，去咖啡廳打過工，當時一度零收入，也擔任過音樂老師。挺過苦日子後，人氣逐漸回流，每個月都會有廠商業配，推算後謝忻每個月可以拿到20至50萬元，完全不比過往活躍於螢光幕前差，甚至有過之而無不及。