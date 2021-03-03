丁允恭懲戒案 本月24日宣判
記者張志康/綜合報導
2021-03-03 14:37:43
前總統府發言人丁允恭今年1月遭監察院彈劾，並移送懲戒法院審理。今（3）日上午，懲戒法院召開言詞辯論庭，丁允恭在妻子蔣婕妤陪同下出席，他對自己的不宜行為道歉，但堅稱絕無監察院所指的性騷擾。懲戒法院將於3月24日宣判結果。
丁允恭去年遭爆在高雄市新聞局長任內鬧出桃色風波，經監察委員紀惠容、王美玉調查後認為，丁允恭行為構成性騷擾，有辱官箴，傷害政府信譽及公務人員形象。監院於今年1月間以11比0通過彈劾，移送懲戒法院審理。懲戒法院今日上午開庭審理，丁允恭在妻子蔣婕妤的陪同下出庭，庭訊採不公開審理。經過近2小時的開庭，法官諭知全案將於3月24日上午10時宣判。丁允恭開庭後受訪指出，他在不宜場所（辦公室）從事不宜行為感到抱歉，也辭職負責。但監察院性騷擾指控，他認為偏離事實，並向法院提供證據，讓事實呈現，還他公道。媒體詢問Y女是否曾索討金錢，丁允恭表示，事實上並非監委所指控他主動聯繫對方，對方也主動聯絡他，提到想見面或經濟上的援助，他也給予支持，這樣的支持卻變成性騷擾，他覺得不合理。蔣婕妤上午受訪指出，監察院指控丁允恭騷擾對方，但事實上是女子主動聯繫丁允恭，並提出金錢的索取，前後將近新台幣50萬元。甚至到2018年，對方還主動要求見丁允恭，「到底是誰騷擾誰」。蔣婕妤說，這件事明明就是2個人的感情糾紛，為何變成國家公權力介入，兩性關係中，「男性一定是加害者，女性一定是被害者嗎？」