AZ疫苗抵台 鄭文燦：醫護優先施打市府已造冊
記者李春台/綜合報導
2021-03-03 14:39:11
中央疫情指揮中心透過新冠肺炎全球採購計畫（COVAX），爭取分配到台灣的首批20萬劑牛津疫苗（AZ），今（3）日上午10時25分由大韓航空運抵台灣。桃園市長鄭文燦今早受訪表示，中央疫情指揮中心列出10種類別作為施打的對象，第一輪是醫護人員。他並強調，如果第一輪施打，一定會到各地方去為所有的人員來加油。
鄭文燦表示，目前中央疫情指揮中心對疫苗的取得已經做了完善的規劃，不管是外購或國產基本上一定會在時限內取得，目前也列了10種類別作為施打的對象，順序也已經排出來，第一輪是醫護人員。鄭文燦表示，市府也在2月20日已經完成11家急救責任醫院的醫護人員的造冊，這個部分會列為最優先的名單。鄭文燦說，一切要以中央疫情指揮中心所規劃的施打順序，並且會百分之百按照這個施打計畫來執行，因為不同的疫苗有不同的施打方式，桃園的醫護人員在職務上可以講守護著市民的健康，也是守護著防疫的第一線。鄭文燦表示，非常謝謝桃園市的所有的醫護人員，如果第一輪施打，一定會到各地方去為所有的人員來加油。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。