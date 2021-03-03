蔡英文號召4縣市首長宣傳自家鳳梨 呼籲全民挺農民
記者劉育辰／台北報導
2021-03-03 14:52:13｜2021-03-03 15:06:54
中國自3月1日禁止台灣鳳梨進口後，台灣掀起一陣全民爆買鳳梨熱潮！民進黨也在今（3）日舉行「買鳳梨、挺農民」記者會，由黨主席蔡英文合體4位民進黨執政、且為鳳梨產地的縣市首長，使出渾身解數宣傳自家產的鳳梨，號召全民一起買鳳梨、挺農民。
蔡英文在今日的民進黨中常會前，與台南、高雄、屏東、嘉義縣市長所組成的「鳳梨台灣隊」一起為台灣鳳梨造勢，各個縣市長化身最佳銷售員，推廣自家的鳳梨及相關製品。記者會首先登場的是嘉義縣長翁章梁。翁章梁表示，嘉義縣每年有54,800公噸的年產量，銷往中國的大約有3,600公噸左右，在中國禁止台灣鳳梨進口後，在中國禁止台灣鳳梨進口後，不論是實體或需體通路，嘉義縣都很認真在行銷鳳梨。228連假他走訪鳳梨農時，有農友告訴他，因為政府號召全民買鳳梨、挺農民，所以讓他這次連假的銷售率比過年時還高。翁章梁也一一介紹嘉義產的鳳梨種類，其中最特別的是「玉蘭花鳳梨」，在切開時鳳梨會傳出陣陣玉蘭花的香氣。不過嘉義的盛產季節是4月到8月，比起其他更南部的縣市會稍微晚一點，現在是以預購的方式提供民眾購買。此外還有鳳梨醋、鳳梨酒、鳳梨酵素產的面膜與洗手液等各種產品，也希望民眾能多多支持。台南市長黃偉哲則直接亮出台南市農產傳銷公司的網址與訂購電話，表示關廟鳳梨在全台灣可以說是無人不知、無人不曉，他更自豪地說關廟鳳梨是最好吃的鳳梨，不過因為鳳梨台灣隊不分縣市，所以希望民眾能一起吃爆台灣鳳梨、用爆台灣鳳梨製造的產品。高雄市長陳其邁則說，民進黨的支持者與鳳梨產地的分佈100％重疊，所以支持民進黨就要吃鳳梨，在面對中國打壓更要全力相挺。陳其邁更笑說，建議黨部可把民進黨徽暫時改成「鳳梨」圖案，一起響應支持鳳梨、相挺農民。最後壓軸的屏東縣長潘孟安表示，屏東作為台灣鳳梨隊的火車頭，下禮拜就要進入盛產，當中國無預警斷約時，屏東也緊急將原先要銷往中國的30,000公噸鳳梨分流，銷往其他國家，因此接到了不少來自日本、甚至有史以來第一次接到來自澳門的訂單。潘孟安還一一介紹了鳳梨醬油、鳳梨醋、美妝產品，更直接把印有鳳梨圖案的購物袋掛在頭上、亮出訂購電話，儼然就是個超級銷售員，博得滿堂彩。潘孟安也呼籲民眾分流訂購，不用急著現在就搶購鳳梨，一來是鳳梨產季很長，二來是避免排擠其他水果的銷路。蔡英文對鳳梨台灣隊縣市首長的行銷手法感到相當滿意，同時也感謝國人對台灣鳳梨與農民的支持。對於不合理的貿易規範，台灣會更加團結，中央地方也會一起相互支援、度過難關。除了穩定價格，對外的行銷也會加強，像是日本就已經購買了5,000公噸的鳳梨，而各國的台灣代表處也對台灣鳳梨表達支持。同時呼籲民眾「產季前預購，產季中加購」一起度過難關，政府也會努力將危機化為轉機，加速外銷、加工品產銷等，相信只要團結，台灣就會更強大，國際社會也會跟台灣站在同一陣線。