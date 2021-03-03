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南韓傳2人打AZ疫苗後死亡　張上淳：2種人先別打

記者劉雅文/台北報導

2021-03-03 15:23:17｜2021-03-03 16:38:33

▲日本厚生勞動省表示，一所醫療機構保管2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫苗用的超低溫冷凍庫故障，導致可施打約1000次劑量的疫苗作廢。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲南韓傳2人打AZ疫苗後死亡，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，有2種人先別打。（圖／美聯社／達志影像）
中央流行疫情指揮中心，今天傳來好消息，11.7萬劑的AZ疫苗，在今（3）天上午10點多，搭乘大韓航空抵達桃園機場，指揮中心指揮官陳時中也表示，目前已經展開相關檢驗程序，希望儘速讓11.7萬醫護人員來優先施打。
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不過，針對AZ疫苗，南韓近日傳出有2起疑似接種新冠肺炎後死亡的案例，根據韓媒報導，京畿道與防疫當局證實，一名入住療養院的60多歲患者，在接種AZ新冠疫苗後，在隔天出現高燒、全身發痛等症狀，最終出現敗血症與肺炎等症狀，在今日上午宣告死亡。
針對AZ疫苗的疑似死亡案例，指揮中心專家小組召集人張上淳表示，如果過去對類似疫苗有過敏經驗、對藥物有厲害過敏反應的這兩種人，建議先暫緩接種。
張上淳提到，一般都會建議接種完，要先觀察身體一段時間再離開，且首批接種都是醫護人員，如果有任何不適要儘早尋求專業協助。
指揮中心也針對AZ疫苗做出介紹，強調打完第一劑的22天後會有71%的保護力，2劑間隔12週後，保護力可以達到81%。另外指揮中心也點出相關副作用，包含接種部位腫脹、疼痛、疲倦、肌肉痛、關節痛、身體不適、體溫上升、發燒、畏寒、噁心等。
▲指揮中心針對AZ疫苗做出介紹，強調打完第一劑的22天後會有71%的保護力。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心針對AZ疫苗做出介紹，強調打完第一劑的22天後會有71%的保護力。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心提供醫事等相關人員造冊，依照風險分等級，共分為1到3級。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心提供醫事等相關人員造冊，依照風險分等級，共分為1到3級。（圖／指揮中心提供）
 
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