首批疫苗抵台！各國接種AZ疫苗最新情況一次看
記者孫唯容/綜合報導
2021-03-03 16:36:39
中央流行疫情指揮中心今(3)日證實，首批AZ疫苗11.7萬劑，在上午10點21分由大韓航空KE691班機運抵桃園機場，但阿斯特捷利康（AZ）疫苗在各國自開打以來，傳出有副作用、不良反應或是功效不顯著等情況，引發國際討論，《NOWnews今日新聞》特別整理AZ疫苗相關資訊，以及各國施打疫苗後的最新情況。
AZ疫苗是以腺病毒載體疫苗（adenoviral vector）技術所製作，該疫苗使用的病毒載體是猿猴腺病毒載體，帶著可產生新冠病毒棘蛋白的基因，注射後，即可引發針對新冠病毒棘蛋白的免疫反應，來產生保護力，該疫苗保護力落在62%至90%，存放溫度落在攝氏2至8度，可以保存一年的時間﹔但據了解，以腺病毒做疫苗研發，過去使用在其他病毒預防上，皆未成功。全球疫苗慌，各國皆搶攻儲備疫苗，台灣已向AZ疫苗原廠購得11.7萬劑，但AZ疫苗在國際間傳出功效不佳，以及多起不良反應，甚至致死等情況，但也有大國抱持相反態度，認為AZ疫苗保護力高，且相當適用於高齡者。韓國：韓國上（2）月26日開打疫苗，要求18歲以上成年人施打外，也排除65歲以上的長者施打，今天稍早，韓國京畿道地方政府公布消息，接獲2起個案在接種AZ疫苗後，發生嚴重不良反應，其中1名50多歲男性，在接種後不久便死亡，防疫部門仍在調查過敏、不良反應個案與接種疫苗之間的關聯。除了AZ疫苗外，韓國也施打輝瑞疫苗，整體根據韓國中央政府的數據，共接獲156例輕微不良反應，2人出現嚴重不良反應（其中1例死亡）。南非：日前AZ疫苗傳出對抗新冠肺炎南非變異病毒株上，功效顯著降低，對於輕度到中度感染僅有極小保護力， 因此，南非已宣布暫停這支疫苗接種計畫，為避免浪費這批珍貴疫苗，已經提供給非洲聯盟（African Union，AU），讓有興趣的非洲其他國家使用。印度：印度有世界製藥工廠之稱，目前約有六成疫苗皆由印度製造，嚴然成為全球最大疫苗生產國，目前印度更是負責生產阿斯特捷利康（AZ）疫苗，但2月8日印度政府傳出通報有23人在注射AZ疫苗後死亡，不過官方解釋，這些死亡案例和疫苗無關。法國：歐洲醫藥主管機關1月批准AZ疫苗適用於所有成年人，並在3月1日更新疫苗接種政策，社務及衛生部長韋朗（Olivier Véran）宣布，年齡介於65至74歲、且有基礎疾病或健康問題的長者，有資格接種AZ疫苗﹔而變種病毒在法國東部擴散，但由於AZ 疫苗對變種病毒防護力不如預期，有法國醫護專家呼籲暫緩為東部醫護施打。此外，法國預估境內約4%至5%的新冠肺炎病例是南非變種病毒造成。德國：德國擁有145萬劑AZ疫苗，但是截至2月26日只接種了27萬986劑，剩下大約117萬劑在全國各地儲存，有德國民眾反映，他們認為輝瑞疫苗比較可信、有效，另一方面也是因為有德國的生技公司BioNTech參與研發﹔據了解，多家德國媒體報導，AZ疫苗的保護力遜於輝瑞&BNT疫苗，因此稱AZ疫苗為「次等貨」，加上國際不斷有接種後副作用的報導，助長德國人拒絕AZ疫苗的風氣。荷蘭：根據NL Times報導，荷蘭施打AZ疫苗的民眾，比起施打其他新冠疫苗的人，更容易有發燒，發冷等副作用。澳洲：澳洲在2月22日展開大規模疫苗施打計畫，第一線醫療工作人員和老年人將是首波接種的對象，日前南非傳出不使用AZ疫苗後，澳洲政府仍相信AZ疫苗效力，並向自家民眾掛保證，目前首批英國藥廠阿斯特捷利康(AstraZeneca)的COVID-19疫苗也快要運抵澳洲，屆時澳洲政府反應如何，以及澳洲民眾對接種AZ疫苗相關態度，值得關注。
英國：雖然各國面對AZ疫苗大多抱持負面態度，但英國衛生大臣韓考克（Matt Hancock）昨（2）日表示，根據詳細的數據顯示，在施打第一劑疫苗的35天後，從AZ疫苗獲得的防護力高於輝瑞疫苗，根據研究，輝瑞疫苗在施打第一劑後提供57%至61% 防護率，而AZ疫苗的防護率則介於60%至73%。且這兩款疫苗「在降低70歲以上長者的COVID-19感染率上，都高度有效」。