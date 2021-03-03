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A-Lin宣布唱10場　放話零距離互動

記者吳雨婕/綜合報導

2021-03-03 22:00:00

▲A-Lin將一次舉辦10場演唱會。（圖／众悅娛樂提供）
▲A-Lin將一次舉辦10場演唱會。（圖／众悅娛樂提供）
天生歌姬A-Lin去年底在高雄舉辦「Passenger 旅．課」演唱會，一開春又給粉絲驚喜，今（3）日A-Lin拋震撼彈，宣布將於5月7日起於大直ATT SHOWBOX，一連舉辦10場「Romadiw 一起來唱歌」演唱會。
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A-Lin去年底結束「Passenger 旅．課」巡演後，內心覺得有一點空虛，索性決定再度與粉絲相約，選擇以中小型的場地，並用live band演出形式，與歌迷零距離直擊，而且一共10場。為了想演唱會名稱，讓A-Lin一度卡關，但遵循內心與粉絲一起來唱歌的初衷，想以母語為演唱會取名，「因為這次只是很單純的想要唱歌，因此突然覺得用母語命名還滿可愛，也更符合我純粹的心情。」在討論了快1個月後，才選了「Romadiw」，是阿美語中「一起來唱歌」的意思。
▲A-Lin將一次舉辦10場演唱會。（圖／众悅娛樂提供）
▲▼A-Lin將一次舉辦10場演唱會。（圖／众悅娛樂提供）
▲A-Lin將一次舉辦10場演唱會。（圖／众悅娛樂提供）
談起過年的生活，A-Lin表示她回到台東和族人、同階級的親友聚會，但日前返北即開工，犧牲元宵節假期埋頭苦幹拍攝《Romadiw》演唱會預告片，片中以仿古攝影機鏡頭呈現質感，並特殊處理成紅色，A-Lin在鏡頭中展現多樣面貌，時而拿蓮蓬頭唱歌、時而又拾起唇蜜攬鏡。
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