AZ疫苗接種不良反應率較高 法國仍放寬65歲以上長者施打
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-03-03 15:32:05｜2021-03-03 16:12:56
各大藥廠相繼研製出新型冠狀病毒（COVID-19）疫苗，並且各國政府在評估實驗數據後，先後批准緊急使用。然而，歐洲部份國家對阿斯利康（AstraZeneca）與牛津大學研發的疫苗安全性存有疑慮，由於缺乏65歲以上族群的臨床實驗數據，而不建議長者接種。但法國近日修正接種政策，開放65至75歲的高危險族群接種AZ疫苗。
據法國媒體報導，先前法國75歲以上的長者可以接種的疫苗選項有：輝瑞（Pfizer）、莫德納（Moderna）。諾曼第聖洛（Saint-Lo）醫院聯絡負責人柯蒂妮（Melanie Cotigny）2月18日表示，AZ疫苗和輝瑞疫苗相比，較容易出現副作用。統計上，接種AZ疫苗的人中大約有10%至15%的人會出現輕微副作用，包括發燒、噁心，症狀通常在12小時之內會好轉。由於長者實驗數據不足，法國僅開放50至65歲的高風險族群，以及50歲以下的醫護人員接種AZ疫苗。法國政府歸類的「高風險族群」，通常患有糖尿病、高血壓以及癌症等疾病。但法國3月1日更新疫苗接種政策，社務及衛生部長韋朗（Olivier Véran）宣布，年齡介於65至74歲、且有基礎疾病或健康問題的長者，有資格接種AZ疫苗，並且將會有更多的疫苗分配至法國各個藥房。法國和義大利近期對醫護人員接種AZ疫苗「亮綠燈」，但在其他歐洲國家，仍有政府對AZ疫苗存有疑慮。德國健康部門表示，許多民眾選擇接種其他疫苗。雖然衛生機構強調AZ疫苗的安全性，但人們傾向避免可能出現發燒、頭痛等副作用的風險。
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