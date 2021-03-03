首批AZ疫苗抵台 林佳龍談疫苗運送：感謝交通防疫國家隊
編輯林莞茜／綜合報導
2021-03-03 15:29:48
中央流行疫情指揮中心證實，首批AZ疫苗共11.7萬劑已在今（3）日上午搭乘大韓航空運抵台灣桃園機場，對此，交通部長林佳龍談及疫苗運送過程，指出去年底就已邀集相關單位進行空運疫苗演練整備，感謝交通部上下配合疾管署將疫苗運送作業規劃得宜、感謝交通防疫國家隊。
林佳龍稍早於臉書上貼文，表示疫情指揮中心購得11.7萬劑牛津（AZ）疫苗，於今日上午10時25分搭乘大韓航空運抵台灣桃園機場。林佳龍說，為確保疫苗運送冷鏈不斷鏈，交通部去年底就邀集國籍航空、民航局、桃機公司就空運疫苗進行演練整備。由於疫苗需低溫控制保存，甚至有的疫苗需於機艙內乾冰保持-70度C低溫，民航局先前已經針對航空公司的作業規範進行檢視修訂。航空公司也允諾提供優先載運疫苗艙位及最後上機、最先下貨等必要協助；航管單位也針對台北飛航情報區內載運疫苗的航空器，必要時提供優先次序，以利儘速送達。機場作業單位則整備地面作業流程，配合安排特定停機坪，迅速卸貨。林佳龍感謝交通部上下配合衛福部疾管署將疫苗運送作業規劃得宜，讓疫苗快速安全地運送至我國各地區。最後他也向持續落實大眾運輸防疫作業的每位夥伴以及交通防疫國家隊道感謝，並表示「有你們真好！」。