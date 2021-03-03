台中立委挺台灣鳳梨 企業聯手認購7萬台斤助果農
記者柳榮俊/台中報導
2021-03-03 15:44:15
中國無預警宣布從3月起禁止台灣鳳梨進口，以不符國際貿易規範的方式及不合理的措施封殺，為響應鳳梨農安心，今(3)日立委陳柏惟、張廖萬堅、莊競程等，號召台中企業家支持本土水果，獲上好生醫科技、品笳紙器、東野精機、易發精機、上好印刷、陽光城市發展協會、獨大科技有、大和屋美食廣場等企業響應，透過高雄市議員邱俊憲向大樹地區果農洽購7萬台斤鳳梨，陳柏惟強調，中國所謂的有毒物質就是「自由民主精神」，台灣人有堅強不撓的意識，相信能化危機為轉機，攜手共度難關。
陳柏惟說，以前家裡在做漢藥，遇到那種下訂卻棄單的都會說他們壓霸，因為讓人做白工賠錢，台灣鳳梨遭遇如此壓霸的對待，鼓勵國人採買國產鳳梨力挺台灣農業，號召台中企業家落實企業社會責任，支持本土水果，很高興能在短時間內獲得如此熱烈的迴響，除了感謝各企業的熱心之外，也要提醒社會大眾，可分批分期向果農進行預購，如此才能讓果農在未來產季時真正安心，台灣人同心同行，面對強權壓迫，更要展現出堅強不撓的意識，台灣人團結的精神，相信能感動全球理念相近的友人一同捍衛台灣、支持台灣。張廖萬堅表示，這陣子獲許多企業家表示，希望能一起協助這些鳳梨果農，而這幾天也從一開始預估認購3.5萬斤迅速攀升至7萬斤，表示出企業界相當有社會責任，而現今許多的大企業家其實也都來自於農村，更了解農民的辛苦，所以在這次鳳梨事件中，更願意伸出援手，未來也將繼續為台灣的農民來努力，希望不再受制於中國大陸的套養殺手法中。莊競程表示，此次中國無故禁止台灣鳳梨進口造成的風波，顯示台灣若將農產品出口大量壓在中國並不利於產業的發展，除了共同號召企業認購鳳梨之外，也期盼在未來能在國際上，政府能協助農民尋求更多銷售的國家與管道，才是解決中國以農產逼政的根本之道。高市議員邱俊憲說，高雄大樹區是國內重要鳳梨產區，不只品質好量也大，果皮亮澤帶點金黃，果肉則是散發著濃郁的甜美與香氣久久不去，素有鳳梨王國之稱，感謝3Q哥對果農的協助，這無疑是對農民受到的影響及損失恐慌注入一股新活力的強心劑，相信政府保護農民之決心，一定不會讓農民受到影響及損失。上好生醫總經理楊勝得表示，光靠政府的力量是不夠的，還需要有民間的力量共同投入，如同國家口罩隊，由政府制定良好的政策，民間共同來遵循支持，才能一起攜手度過難關，化危機為轉機，也很感謝委員們的號召，讓我們這些企業能一起為台灣農業及守護台灣民主自由盡一份心力。