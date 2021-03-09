今日最聚焦／政府打炒房之後 專家：仍是自住客入場時機
記者賴志昶／台北報導
2021-03-09 10:00:00
為抑制房市過熱，政府接連祭出「打炒房」、「限貸令」及「實價登錄2.0」等措施，令不少買家對今年房市保持觀望態度。不過，專家分析，不管是打炒房或是推動實價登錄2.0，基本上都能達到維持市場價格、保障交易穩定等效果，因此對買方而言，出價時反而能有個參考，比較不會盲目出手。
針對政府打炒房措施對今年房市影響，大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡指出，政府打炒房措施可分為兩個層次，首先是實價登錄部分，對整個市場與交易穩定度是有正面影響，尤其是政府這次要將預售案納入實價登錄，對買方而言，在出價上以較不會那麼盲目，也能夠減少消費者的買賣糾紛，不過另一層面來說，未來消費者要議價時，反而會有一些難度，但整體而言，對市場價格是能達到穩定作用。至於央行去年底推出限貸令部分，郎美囡分析，雖然這次限貸令是為了降低投資炒作，因此主要針對多戶貸款、公司法人購屋等買方，不過從他們店內交易情況來看，會有銀行為了控制風險，而降低一般買方貸款成數的情形，這當然會多少影響到購屋意願，因此評估會對今年買盤產生些微影響，其中投資買盤的影響最大。其中，郎美囡分析，投資買盤縮水可以分成兩部分來看，如果買方對資金需求比較高，需要依靠貸款來購屋的話，那他的影響較大，也因此買房意願度就會減少較多；另一方面，如果買方手上有較多現金，再加上國內外的資金流動並不是那麼容易，因此他只能在國內做消費，這種買方就可能會把金流流入股市或房市，而不動產是相對穩健的投資標的，因此他們會比較樂意在進駐房市。另外，一般民眾在這波打炒房中，是否適合進場？郎美囡強調，今年房價仍是相對穩固的，雖然政府有打房措施，但未來面臨材料、人力等建築成本提高，新案價格還是會持續走高；此外，現階段房價若跟過去相比，還是相對於市場低點；而雖然房貸受限貸令的影響，會有些下修的狀況，但利率仍相當低，因此對自住或自用買房而言，目前確實是一個適合進場的時機點。