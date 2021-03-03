夜間用路安全　中市府對18所大專院校照明提升

強化夜間用路安全，台中市政府建設局每年定期進行全市主要道路照明普查，今年度除重要道路外，更對18所大專院校通學要道，致力提升校園周邊照明環境。建設局長陳大田盼藉此讓路燈成為「溫暖人心的守衛」，使民眾及學生擁有安心回家的依靠。

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陳大田說，建設局365天全年無休辦理路燈巡檢，主打「不亮的燈要放亮」，今年初進行主要道路照明普查，項目包括道路照度檢測、路口照明檢視、巷口易肇事路段照明檢視及學區路段照明檢視等，並從去年11月至今年1月底，主動邀集中市18所大專院校及相關單位進行會勘，積極優化大專院校鄰近通學道路與周邊巷弄的照明品質。

建設局說，此次主要道路普查結果，預計於河南路、復興路、太原路、台灣大道、向上路、黎明路、五權路、惠中路及安和路等部分路口(段)進行照明提升與老舊燈具汰換。

此外，校園部分照明改善重點區域包括周邊暗巷、行車路況較差等地方，包含中台科技大學周邊增設路燈並汰換校門口老舊燈具、勤益科技大學中山路周邊一段215巷及二段477巷汰換老舊燈具、嶺東科技大學後門臨巷增設照明等，藉由發現問題、改善現況，強化照明環境，提升交通安全與生活品質。