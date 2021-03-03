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夜間用路安全　中市府對18所大專院校照明提升

記者柳榮俊/台中報導

2021-03-03 15:56:32

夜間用路安全　中市府對18所大專院校照明提升
▲台中市政府建設局優化大專院校鄰近通學道路與周邊巷弄的照明品質。(圖／建設局提供2021.3.3)
強化夜間用路安全，台中市政府建設局每年定期進行全市主要道路照明普查，今年度除重要道路外，更對18所大專院校通學要道，致力提升校園周邊照明環境。建設局長陳大田盼藉此讓路燈成為「溫暖人心的守衛」，使民眾及學生擁有安心回家的依靠。
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陳大田說，建設局365天全年無休辦理路燈巡檢，主打「不亮的燈要放亮」，今年初進行主要道路照明普查，項目包括道路照度檢測、路口照明檢視、巷口易肇事路段照明檢視及學區路段照明檢視等，並從去年11月至今年1月底，主動邀集中市18所大專院校及相關單位進行會勘，積極優化大專院校鄰近通學道路與周邊巷弄的照明品質。
 
建設局說，此次主要道路普查結果，預計於河南路、復興路、太原路、台灣大道、向上路、黎明路、五權路、惠中路及安和路等部分路口(段)進行照明提升與老舊燈具汰換。
 
此外，校園部分照明改善重點區域包括周邊暗巷、行車路況較差等地方，包含中台科技大學周邊增設路燈並汰換校門口老舊燈具、勤益科技大學中山路周邊一段215巷及二段477巷汰換老舊燈具、嶺東科技大學後門臨巷增設照明等，藉由發現問題、改善現況，強化照明環境，提升交通安全與生活品質。
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