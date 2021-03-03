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福原愛爆被江宏傑痛罵難聽話心碎　經紀公司曝婚姻狀況　

記者吳雨婕/綜合報導

2021-03-03 16:13:38｜2021-03-03 16:47:08

▲▼福原愛原本長髮及腰。（圖／資料照、福原愛微博）
▲福原愛（右）被爆出在1月時就已經提出要與江宏傑離婚。（圖／資料照）
福原愛、江宏傑近日屢傳婚變，福原愛被發現沒戴婚戒，公開表示重心轉往日本等，儘管雙方否認婚變，但傳言依舊甚囂塵上，沒想到近來日媒《週刊文春》踢爆，2人早已協議離婚，而會走上離婚，其實都來自江宏傑的語言暴力。
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據《週刊文春》報導，福原愛在今年1月時就提出離婚，福原愛身邊的知情人士透露，在福原愛懷第一胎時，她有嚴重孕吐，但江宏傑卻總是用言語謾罵，就算如此，福原愛還認為是自己的問題，表示是自己身體狀況太差了。
讓夫妻倆最後走上離婚，是福原愛她去看完牙醫後，江宏傑竟然罵她：「像是誘惑一樣的張開嘴巴，你這個婊子（原文：この売女）！」此外，還有江家集體圍攻福原愛、甚至未經同意就把私人照片放上網，福原愛還被婆家當作生小孩工具等等，都是離婚的原因。對此消息，福原愛回應《週刊文春》夫妻倆會好好溝通後再決定。
而針對離婚一事，《NOWnews今日新聞》求證江宏傑、福原愛2人所屬的華研國際，華研國際除了強調福原愛、江宏傑兩人沒有離婚外，也表示江宏傑不認識與福原愛一起出遊的高壯男，最後則提到：「異國婚姻的確有很多事情需要雙方一起努力，之前兩人也有跟媒體說，他們會定期開會討論家裡大小事情。但不要攻擊家人，現階段小孩與愛媽也都是江家在照顧。」
▲▼江宏傑（上圖右、下圖左）、福原愛結婚5年，育有一雙子女。（圖／取自日本奧會、資料照）
▲▼江宏傑（上圖左）、福原愛（上圖右、下圖）鬧婚變。（圖／取自日本奧會、福原愛微博）
▲福原愛回應沒戴戒指原因。（圖／翻攝福原愛微博）
 
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