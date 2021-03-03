感謝支援防疫及合作　蔡英文獲巴拉圭「友誼英雄獎」

巴拉圭GEN電視台在1日「巴拉圭英雄日」，致贈「友誼英雄獎」（Héroe Amistad）給蔡英文總統，以表彰我國提供防疫支援的卓越貢獻，並感謝我國政府提供獎學金、推動台巴科技大學等嘉惠巴國人民雙邊合作計畫。這也是巴國「友誼英雄獎」首度有外籍人士獲獎。

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外交部表示，GEN電視台今年首度製播專題節目，並以頒發英雄獎方式紀念3月1日巴國英雄日。GEN電視台今年共頒獎表彰7位對巴國社會有卓著貢獻的人士，其中「友誼英雄獎」頒獎對象為對巴國社會發展有卓著貢獻的外國人士，蔡英文總統是第一位獲得該奬項的外國人士。巴方藉此奬項特別感謝蔡總統領導的政府透過雙邊合作計畫，致力巴國教育與民生福利發展，特別是去（2020）年爆發新冠肺炎疫情後，我國第一時間提供巴拉圭相關防疫物資及防疫經驗，協助巴國政府與人民對抗疫情。

除頒發友誼英雄獎外，另頒發「最受歡迎英雄」、「運動英雄」、「青年英雄」、「平民英雄」、「表率英雄」及「年度英雄」等獎項，受奬者均是巴國各界知名人士，其中「年度英雄獎」頒給防疫第一線的巴國全國醫護人員，由第一位染疫身亡醫生裴瑞茲（Hugo Diez Pérez）家屬代表領獎。

英雄日為巴拉圭國定假日，紀念1870年巴拉圭在對抗阿根廷、巴西及烏拉圭的三國同盟戰爭中，巴國總統索拉諾．羅培茲元帥（Mariscal Francisco Solano López）在3月1日壯烈犧牲，緬懷為捍衛巴國尊嚴及主權而獻出生命的烈士。