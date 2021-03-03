挺鳳梨 陳其邁北上行銷鳳荔酥、龍鳳酥全台最好吃
記者郭凱杰／高雄報導
2021-03-03 16:35:40
因應中國暫停台灣鳳梨輸入，雖然高雄地區鳳梨尚未進入盛產期，高雄市政府仍超前部署研擬六大方案協助鳳梨渡過難關，減少損失。今(3)日市長陳其邁更北上聯合屏東、台南、嘉義縣市等首長共同行銷推廣台灣鳳梨，除了推廣鮮食鳳梨外，也一併將高雄在地的鳳梨加工品一起行銷給北部的民眾品嚐。
鳳荔雙心酥是將大樹鳳梨和玉荷包做成內餡，龍鳳酥則是將內門區特產的龍眼乾與鳯梨融合完美的比例，純手工製作出獨特風味，外酥內Q軟，每一口都能吃到龍眼與鳯梨和荔枝的天然水果香，一口鳳梨酥雙重享受，這兩款高雄獨家限定的鳳梨酥，陳其邁自豪地介紹給北部的朋友們。陳其邁表示，鳳荔雙心酥和龍鳳酥，今年獲頒比利時國際風味品質評鑑iTQi「風味絕佳獎章2星」，是國際認證，台灣最好吃的鳳梨酥！另外還有全國首創冰涼軟Q口感的大樹鳳梨乾，低溫烘烤，堅持無添加任何色素、防腐劑，適合年長者及小孩的休閒零嘴大，大樹蔭鳳梨是家庭主婦料理的好良伴，味香甘甜，可烹煮鳳梨苦瓜雞湯，清蒸魚、炒青菜…等都非常的可口，好東西要與好朋友分享，所以特別到介紹給台北的朋友們。