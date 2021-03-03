漫畫、歌仔戲跨界打造《冥戰錄》 明華園展現新young貌

創團已逾90年的明華園戲劇總團，秉持不斷創新突破精神，大膽跨界與本土動漫大師韋宗成聯手打造新劇《冥戰錄》，無論服裝、音樂曲風及道具都大大顛覆傳統，帶給歌仔戲新young樣，繼在台北首演造成轟動後，3月20、21日移師臺中國家歌劇院演出。無敵小生孫翠鳳邀請閤家一起來看戲，保證漫迷、戲迷都滿意。

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《冥戰錄》是韋宗成漫畫作品，講述921大地震發生後，臺灣各地出現靈異現象，導致群魔肆虐，於是，由道士與警方聯手成立「黑日專案」，展開降妖除魔故事。該劇製作人陳昭賢表示，創立於1929年的明華園，一直以來都在尋求突破與創新，希望與時代契合。《冥戰錄》是本土當紅漫畫作品，明華園改編同名漫畫精華片段，由最堅強卡司合力演出，一定能帶給觀眾耳目一新。

▲明華園新劇《冥戰錄》，無論服裝、道具與音樂都顛覆傳統，為老字號明華園帶來新young貌。（圖／記者金武鳳攝，2021.3.3)

陳昭賢坦言，漫畫與舞台作品轉譯的過程並不容易，不論是服裝道具的製作、演員詮釋及舞台影像呈現、音樂曲風等等，都與傳統演出不一樣，幸好首演獲得很大迴響，迥異於傳統歌仔戲的輕鬆調調，及帶有日本寶塚風情的華麗呈現，在在為老字號歌仔戲團帶來新樣貌，無論漫迷或戲迷都很滿意。

明華園大力新戲《冥戰錄》，演出卡司堅強，其中最吸睛的，莫過於無敵小生孫翠鳳，一改小生扮相，在劇中回歸女兒身，扮演美豔嗆辣的黑日專案隊長凌紫雲，短裙、馬靴及金髮全新扮相，及與小正太助手譜出的姐弟戀劇情，一新孫翠鳳長年予人帥小生形象。

孫翠鳳說，這次參與演出的青年軍，表現十分亮眼，每當站在旁邊看著團員們排練，感受到他們的活力與拚勁，都讓她感動於年輕人為薪傳而打拼精神。她強調，無論是演員還是觀眾，明華園總團都要努力扶植與開拓，不讓歌仔戲這個美麗戲曲出現斷層。