中國禁台灣鳳梨 江啟臣籲民進黨珍惜既有市場與中國溝通
記者余祥／台北報導
2021-03-03 16:55:46｜2021-03-03 16:58:21
國民黨主席江啟臣今（3）日在主持中常會時表示，大陸當局選在產季剛開始，以病蟲害為由，禁止台灣鳳梨輸到大陸。這樣的作為已經直接衝擊到鳳梨產業。他表示，在有效拓展其他國際市場銷售管道時，仍應該珍惜現有的市場，在國民黨過去努力建立的基礎下，與對岸溝通，讓台灣農產品可以繼續站穩大陸市場。
他呼籲民進政府應該依照國民黨2009年執政時，與對岸簽署的海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議，加速與對岸進行實質協商，也呼籲對岸當局，讓貿易技術問題回歸到貿易專業。江啟臣說，國民黨執政的14個縣市政府，都已經投入協助農民促銷的行列。截至目前為止，國民黨推出的實體與虛擬通路，已經協助農民銷售超過1萬公斤以上的鳳梨，並且持續增加當中。就是要用具體的行動來表達本黨對於農民的支持，幫助農民度過難關。江啟臣說，未來也要透過國會的監督，要求政府落實當時開拓外銷管道的承諾。更要加速水果產地的基礎建設，從採收、分級到冷鏈運輸，都應該跟上外銷市場的需求，才能夠真的強化我國農業在國際市場的競爭力。江啟臣批民進黨政府，農業競爭力不能只靠喊話，更不能一喊5年卻沒有有效作為。從短期的紓困，到長期的佈局，都應該要有明確的方向。他也提到民間團體所提出的「珍愛藻礁」公投連署面臨連署門檻以及執政黨大力抹黑攻擊的困境，令人感慨。民進黨完全執政後，國家的代議制度在一黨獨大，多數黨又不願意進行有效溝通的現實下，已經無法解決爭議性問題。交付公民投票，是將爭議問題的決策權交還給人民，由全體公民作出最終的決定，更是為執政黨的施政僵局解套。江啟臣說，民進黨政府從公投綁大選，到食安公投，以及藻礁公投，都是將公投視為洪水猛獸，不願意正面面對人民意見，甚至以抹黑、醜化的方式來面對提出不同意見的人，將食安、環境議題操作成政黨對立。一意孤行的態度，遺忘過去的初衷，扭曲公投法的精神，更是低估人民的智慧。他呼籲大家，踴躍連署各個公投案，不但要透過衝高連署書數量，要求政府正視所有的不同意見，更要讓目前推動的公投案都可以順利成案，讓人民可以用公投的選票，決定國家未來的方向。