男「試吃不買」遭女友狂抱怨！過來人吐心聲：是心態問題

台灣超市賣場內進駐的日常用品、家電等品牌眾多，不少民眾會在閒逛時到新鮮的麵包、食物或家電等產品攤位試吃、試用。不過近日就有一對情侶到百貨公司的生鮮超市區，看見氣炸鍋區域提供現場的炸物試吃，但女友卻認為「試吃不買」的行為很丟臉，阻止男方上前試吃，兩人也對此產生小口角，文章曝光後意外掀起網友熱議。

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這名男友日前在社群論壇

《Dcard》

提到與女友的爭論，當天情侶兩人到百貨商場逛街，剛好碰上氣炸鍋廠商提供現場試炸邀請民眾試吃的活動，發現是女友喜歡的炸物原PO便立刻提議要上前替她索取一份來試吃，但女友卻認為「貴婦超市試吃又不買很丟臉」，多次勸阻原PO「你不要做這種事情，會讓人家覺得你很摳」。

▲許多大賣場會提供商品試吃、試喝的活動，吸引消費者購買。（示意圖／取自unsplash）

接著原PO不顧女友想法向攤位拿了一份試吃品後，當下女友也相當不滿兩人陷入冷戰。原PO就不解的提問「試吃不買或是去試吃真的是一件很奇怪的事情嗎？」，他認為「做試吃不就是吃吃看，看喜不喜歡再買」，而留言區也有不少網友支持他的想法，紛紛回應表示其他賣場也都有提供類似服務「試吃就是給人吃的，他們就是看準有些人臉皮薄吃了就不好意思不買」、「我就問免費的幹嘛不吃」、「試吃就是吃吃看味道合不合自己口味再去想要不要買啊，不懂為什麼不能拿，還是因為是貴婦超市所以怕丟臉？」。

▲原PO在賣場試吃，遭女友制止。（圖／翻攝自《Dcard》）

但其中也有網友認為女方的觀點有其道理，留言解釋「如果你是秉持沒要買，不吃白不吃的心態，那可能會有點丟臉，個人認為是心態問題」、「試吃沒有對不對，問題你女友在旁邊，她已經明確跟你說她不喜歡這樣了，你還當場做，那就很白目啊」、「說穿了就是怕造成別人的困擾，然後太在意別人的眼光，你女友如果今天是賣東西的試吃員 ，她本身會討厭那些只拿不買的人，所以她自己也不會這樣做，進而要求身邊的人不能這樣做」。（編輯：楊智傑）