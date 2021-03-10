今日最聚焦／去年房市夯！豪宅卻表現平穩 專家分析原因
記者賴志昶／台北報導
2021-03-10 10:00:00｜2021-03-10 10:17:21
去年房市買盤大幅復甦，不過豪宅市場表現在相對平穩，但仍有部分指標性豪宅頻頻傳出交易。以大直「西華富邦」為例，專家分析，該豪宅基地面積多達7000多坪，且公設比約30％，住戶實際使用坪數大，再加上有名人佳持，因此深受高端買家的喜愛。
「（去年）豪宅市場的話比較特別一些。」大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡指出，去年有許多資金雄厚的買方進駐豪宅市場，使得部分豪宅社區交易量有逐步提升；但在價格上，並沒有因為市場熱度提升而刷新價格紀錄。郎美囡分析，對豪宅買家而言，他們主要尋求穩定的投資標定，再加上疫情緣故，不少買方選在留在台灣置產，這樣的買方追價的意願度並不高；此外，北市的豪宅或高級住宅的市場供給量並不低，因此買方的選擇也比較多；因此整體而言，雖然現在市場游資較多，但豪宅市場的拉抬力道並不大，價格仍是平穩發展。根據實價登錄揭露，去年豪宅市場中，西華富邦就傳出17筆交易。另據房仲業者調查，西華富邦去年實價租金高達50萬，位居2020豪宅租金最貴第一名。郎美囡表示，西華富邦去年能夠傳出如此多交易，一個重要原因就是它戶數高達200多戶，算是戶數較多的豪宅社區；至於它有哪些吸引買家的特點，首先就是基地面積多達7000多坪，是基地非常大的的豪宅社區，因此在建築規劃、硬體維運來講，相當具有氣勢，也十分吸引人；此外，該案的公設比約僅30％，這樣的比例在新豪宅建案中相當罕見，能讓住戶的實際使用坪數更多，這也是許多買家願意入手的原因之一。郎美囡補充，西華富邦標榜就是14樓以上有這個水岸景觀，且有與知名酒店配合的飯店式服務，在1、2樓又有相當豪華的公設休閒設施，整體而言隱蔽性又高，再加上近期有不少政商名流進駐，因此去年帶動一波高端買氣。另外，根據實價登錄揭露，松山區指標性豪宅「潤泰敦峰」去年共10筆交易，是北市每坪200萬以上的豪宅俱樂部中，賣最好的建案。郎美囡分析，潤泰敦峰過去是黑松的「起家厝」，當初它由潤泰標下來時，引起市場很大的迴響；它的特點就是基地方正且四面臨路，且緊鄰著市民大道上的微風廣場，因此吸引許多高端消費族群的注意。郎美囡指出，它的主力購屋的目標客群，主要多是企業的二、三代，因此也有特別的豪宅庭院規畫，所以特別引起許多高端買方的興趣。