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曾為愛跌到谷底！她們撇黑歷史努力翻身　勇敢追求幸福

娛樂中心/綜合報導

2021-03-03 17:28:49

▲3位女藝人曾背負小三罵名，左起為王瞳、謝忻、管罄 。（圖／王瞳、謝忻、管罄臉書）
▲3位女藝人曾為愛跌到谷底，左起為王瞳、謝忻、管罄 。（圖／王瞳、謝忻、管罄臉書）

前陣子韓劇《夫婦的世界》從開播以來話題不斷，小三議題佔盡版面，而演藝圈也有許多女藝人曾被冠上小三罪名，不過有些人在飽受外界抨擊、形象跌至谷底後努力翻身，最終仍獲得了幸福，像是綜藝界的謝忻、歌手管罄，或是鄉土劇女神王瞳，現在都已有各自的歸宿。

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藝人謝忻前年與阿翔當街熱吻，爆出不倫戀後成為眾矢之的，經過一段時間的沉澱、反省後，她重新振作，除了到各地旅遊、當義工和做愛心體驗人生之外，也到咖啡廳打工學習知識，前陣子還重拾教職當起音樂老師。從谷底翻身的謝忻現在也與「奧迪男」低調交往超過半年，還有消息指出她每個月業配接不完，現在月收入更是高達20萬至50萬元，可以說是愛情、事業兩得意。

藝人王瞳前年與一同合作《大時代》的演員馬俊麟上演婚外情，男方的妻子梁敏婷也指控王瞳帶著長輩到家中對她惡言相向，揚言要對她提告侵害配偶權，而王瞳、馬俊麟隨後就召開記者會承認婚外情並現場道歉。對此，儘管與王瞳交往多年的艾成慘戴綠帽，但他表示王瞳在自己低潮時依舊不離不棄，所以經過深思熟慮後，決定在去年7月將王瞳娶回家，而曾背負小三罵名的王瞳，如今仍成功守住了幸福。

歌手倪安東自節目《超級星光大道》出道，獨具特色的嗓音令人印象深刻，他2017年被踢爆與歌手管罄外遇，好男人形象一夕變成劈腿渣男，妻子Vivi也直接告上法院，最後以離婚收場。管罄當時除了賠錢之外，形象也遭到重挫，幾乎沒有在於螢光幕前曝光，不過倪安東依舊把她扶正，小倆口低調交往，管罄去年也在熬過風波之後，推出新歌回歸樂壇，倪安東還親自現身她的生日演唱會給予支持。（編輯：侯家瑜）

▲演藝圈近期小三事件頻傳，第三者議題引發熱議。（示意圖／翻攝謝忻臉書）
謝忻（右） 前年與阿翔當街熱吻。（圖／謝忻臉書）
▲馬俊麟在記者會上認了對王瞳有感情。（圖／記者林調訓攝）
▲馬俊麟（右）在記者會上認了對王瞳有感情。（圖／記者林調訓攝）
▲倪安東（右）把管罄（左）扶正。（圖／倪安東、管罄臉書）
▲倪安東（右）把管罄（左）扶正。（圖／倪安東、管罄臉書）
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