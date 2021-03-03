台灣半導體產業優勢冠全球 SEMI：還得修地緣政治學分
記者許家禎/台北報導
2021-03-03 17:30:45
SEMI國際半導體產業協會今（3）日發布年度關鍵局市場展望，看好資料中心、高效運算及人工智慧等應用將為半導體產業注入成長動能，此趨勢讓台灣半導體產業今（2021）年將更加鞏固發展優勢，深化全球半導體市場的關鍵地位。但協會也認為，地緣政治學分將是各家廠商必修的課程，且影響程度將越來越深，建議應多參與國際組織，成為國際標準的制定者，而非被決策者。
SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸指出，2020台灣半導體是豐收的一年，總產值躍升為全球第二，突破3兆新台幣，較前年成長20.7%，主要是5G與AI時代，電腦運算與無線通訊成為動能，以及疫情拉升需求，再加上台灣有緊密連結的產業聚落。依此為據，今年將是台灣掌握全球供應鏈重組的最好契機，期待在政府強化資訊及數位產業發展戰略下，持續鞏固台灣重要地位。SEMI產業研究總監曾瑞榆指出，去年全球原始設備製造商的銷售額約達690億美元，年增16%寫下新猷，預期2021年將再成長雙位數，突破760億美元，台灣今年也預計重回市場領導地位。他進一步指出，全球半導體市場受疫情影響較小，預期2021設備與材料均有望成長，但裡頭也有挑戰。曹世綸指出，台灣半導體很強，但現階段不能對整個產業產生威脅感，必須與大家友善與友好，再加上相關的「貿易限制」與「保護主義」，一切種種將會對整體設備與材料市場帶來更多挑戰，尤其台灣在國際上相對而言是小國，未來各國可能都將面臨加快生產轉移與供應鏈的問題。SEMI建議台灣半導體業者，必須修習地緣政治的學分，相關策略與考量得要非常細緻。再來是過去業者多只專注於公司經營事務上，較少時間參與國際組織擴大話語權，現在各大公司可能都得思考積極參與國際組織，希望成為國際標準的制定者、決策者，而非被決策者。