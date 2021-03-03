採檢4次陰性還確診？指揮中心：男子赴日被揪出「陽性」
記者劉雅文/台北報導
2021-03-03 18:09:10｜2021-03-03 18:11:05
根據媒體爆料，有民眾指出，一名本國籍的男子，在2／28出境到日本東京，卻意外被檢出新冠肺炎陽性確診，對此，中央流行疫情指揮中心今天傍晚也證實了這項消息，發言人莊人祥表示，已經針對相關接觸者做採檢。
莊人祥提到，個案在1/29從日本返台之前，就曾在1/15有出現症狀，包含喉嚨癢、咳嗽等症狀，不過當時持續一星期就好轉，並且在1/29持陰性報告回到台灣，回台時也向機場相關人員，老實回報當時的症狀，便經由機場人員安排採檢， 到檢疫所隔離，等待採檢結果，但兩次採檢都是陰性。個案在檢疫期滿後就自主健康管理，莊人祥提到，這名男子因為要回日本，所以在2/26做自費採檢，但結果仍是陰性，等於在台灣驗了三次陰性，不過莊人祥強調，個案在日本機場雖然驗出陽性，但CT值37.57很高，研判應該是一月中有感染，但是沒有確診。莊人祥提到，雖然在日本也有驗，前後總共驗了四次都是陰性，且個案經過14天隔離，認為應該沒有傳染力，指揮中心也針對他的三位家人，為密切接觸者做了PCR、血清抗體檢驗，也都是陰性，雖然目前沒有針對接觸者做相關隔離，但莊人祥強調，對台灣影響不大。根據指揮中心統計，截至目前累計175,556例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含173,384例排除)，其中958例確診，分別為842例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中9人死亡、926人解除隔離、23人住院隔離中。
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