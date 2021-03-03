NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

內幕／民進黨制定救鳳梨三部曲　小英合體縣市首長掀高潮

記者劉育辰／台北報導

2021-03-03 18:16:03｜2021-03-03 18:31:18

嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、屏東縣長潘孟安、蔡英文出席民進黨「買鳳梨 挺農民」記者會。（圖／記者陳明安攝，2021.03.03）
▲民進黨3日舉辦「買鳳梨 挺農民」記者會，推銷台灣鳳梨。出席包括蔡英文總統（中）、嘉義縣長翁章梁（右一）、台南市長黃偉哲（右二）、高雄市長陳其邁（左二）、屏東縣長潘孟安（左一）。（圖／記者陳明安攝，2021.03.03）
中國以病蟲害為由，單方面禁止台灣鳳梨進口後，台灣各界掀起一波鳳梨熱潮，短短幾天就演變為全民爆買鳳梨運動。據了解，全民用新台幣下架台灣鳳梨，之所以能從口號轉為實際行動，全靠民進黨制定的「救鳳梨三部曲」，而身兼黨主席的總統蔡英文在今（3）日合體南部4縣市首長組成的「鳳梨台灣隊」，更是為爆買運動再掀一波高潮。
我是廣告 請繼續往下閱讀
民進黨黨政人士指出，中國在2月26日單方面宣布禁止台灣鳳梨進口後，無論是中央行政團隊，還是地方首長，都在第一時間紛紛動起來，發起買鳳梨、挺農民的口號。蔡英文與行政院院長蘇貞昌也立刻到鳳梨產地視察，並公布三大策略，以實際行動當農民的後盾。當時雖正值228連假，但黨中央也立刻擬定「救鳳梨三部曲」。
首先，是透過網路社群的發動與串連，炒高「鳳梨」的知名度，讓鳳梨成為單日累積123萬筆聲量、Google關鍵字排名第三的「網紅」，也讓鳳梨成為當日新聞的最大亮點。除了蘇貞昌、蔡英文，執政縣市有產鳳梨的嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、屏東縣長潘孟安也都出聲表態，就連陳美鳳、許傑輝、廖峻等知名藝人，都在臉書發布跟鳳梨相關的文章，民眾也隨之響應挺台灣、買鳳梨。
連假結束後，民進黨幕僚們在週二與秘書長林錫耀的例行會議中，報告當週新聞重點後，林錫耀隨即拍板執行救鳳梨第二階段行動。
救鳳梨的第二部曲，就是透過民進黨社運、組織系統，積極尋求民間團體與企業的支援，短短幾天就獲得60公噸的響應，加上公部門及地方農會等組織的努力，「爆買」數量就已超過被中國棄單的數量。
最後，就是透過今天的記者會，再一波拉高「買鳳梨、挺農民」的聲勢，與此同時也告知民眾「真正的鳳梨盛產期」才正要開始，呼籲分期購買，一方面拉長爆買鳳梨的生命週期，一方面也能避免排擠到其他水果的銷量，讓台灣共贏、共好。
關鍵字

NOW民調中心

請問您認為喝【高粱】酒都是長輩居多?

請問您認為喝【高粱】酒都是長輩居多?

繼續作答
大家庭出遊時會選擇的交通工具？

大家庭出遊時會選擇的交通工具？

繼續作答
中油「三接」的環評大會於2018年10月8日通過，您是否認為天然氣接收站選址在桃園大潭藻礁海域，會破壞藻礁生態？

中油「三接」的環評大會於2018年10月8日通過，您是否認為天然氣接收站選址在桃園大潭藻礁海域，會破壞藻礁生態？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

您會支持愷樂（蝴蝶姊姊）也復出嗎？

會，支持
不會，不支持
38.96%61.04%
2021-03-03-2021-03-09
即時
推薦閱讀