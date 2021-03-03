內幕／民進黨制定救鳳梨三部曲 小英合體縣市首長掀高潮
記者劉育辰／台北報導
2021-03-03 18:16:03｜2021-03-03 18:31:18
中國以病蟲害為由，單方面禁止台灣鳳梨進口後，台灣各界掀起一波鳳梨熱潮，短短幾天就演變為全民爆買鳳梨運動。據了解，全民用新台幣下架台灣鳳梨，之所以能從口號轉為實際行動，全靠民進黨制定的「救鳳梨三部曲」，而身兼黨主席的總統蔡英文在今（3）日合體南部4縣市首長組成的「鳳梨台灣隊」，更是為爆買運動再掀一波高潮。
民進黨黨政人士指出，中國在2月26日單方面宣布禁止台灣鳳梨進口後，無論是中央行政團隊，還是地方首長，都在第一時間紛紛動起來，發起買鳳梨、挺農民的口號。蔡英文與行政院院長蘇貞昌也立刻到鳳梨產地視察，並公布三大策略，以實際行動當農民的後盾。當時雖正值228連假，但黨中央也立刻擬定「救鳳梨三部曲」。首先，是透過網路社群的發動與串連，炒高「鳳梨」的知名度，讓鳳梨成為單日累積123萬筆聲量、Google關鍵字排名第三的「網紅」，也讓鳳梨成為當日新聞的最大亮點。除了蘇貞昌、蔡英文，執政縣市有產鳳梨的嘉義縣長翁章梁、台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、屏東縣長潘孟安也都出聲表態，就連陳美鳳、許傑輝、廖峻等知名藝人，都在臉書發布跟鳳梨相關的文章，民眾也隨之響應挺台灣、買鳳梨。連假結束後，民進黨幕僚們在週二與秘書長林錫耀的例行會議中，報告當週新聞重點後，林錫耀隨即拍板執行救鳳梨第二階段行動。救鳳梨的第二部曲，就是透過民進黨社運、組織系統，積極尋求民間團體與企業的支援，短短幾天就獲得60公噸的響應，加上公部門及地方農會等組織的努力，「爆買」數量就已超過被中國棄單的數量。最後，就是透過今天的記者會，再一波拉高「買鳳梨、挺農民」的聲勢，與此同時也告知民眾「真正的鳳梨盛產期」才正要開始，呼籲分期購買，一方面拉長爆買鳳梨的生命週期，一方面也能避免排擠到其他水果的銷量，讓台灣共贏、共好。