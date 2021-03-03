臺中發行四款「活力臺中」文宣 提供遊客樂活安心遊台中
記者金武鳯/台中報導
2021-03-03 18:27:56
不畏疫情衝擊，臺中市109年吸引超過4580萬人次造訪，獲全國第一。台中觀旅局再接再厲，改版發行觀光文宣「活力臺中–A Vibrant City」，以鮮明、活潑及繽紛色彩，圖文並茂詮釋臺中這座擁有豐富人文與迷人風景城市，落實市長盧秀燕「富市臺中，新好觀光」施政目標外，更要讓台中市成為全台遊客「樂活且安心」旅遊目的地。
觀旅局長林筱淇表示，去（109）年新冠肺炎疫情雖影響觀光旅遊，但在市府團隊與觀光產業齊心協力克服萬難、成功防疫，打造安心旅遊環境下，台中市創下旅客造訪人次全國第一的好成績！不只如此，繼2020臺灣燈會遊客超過千萬人次，創造高達156億觀光產值後，觀旅局持續辦理15項主題亮點活動，再吸引逾411萬人次參與，創造逾90億元觀光產值。 去年觀旅局交出漂亮成績單，因為在旅宿輔導與管理方面，成功輔導成立21家旅宿、10家旅宿取得低碳旅館認證，同時查緝332件日租套房，稽查效率較108年提升17.3%，在旅宿管理績效方面，也榮獲全國特優殊榮。此外，配合國旅噴發商機，觀旅局積極整備優化觀光環境，新增6條自行車道，總長度增加18.21公里，打造13顆星之「星級驛站」，提供自行車友友善休憩環境與設備，大獲好評。林局長指出，臺中已成為全國首選旅遊城市，如何向全世界行銷臺中，打造台中成為觀光首都是觀旅局重要課題。為此，觀旅局改版發行觀光文宣「活力臺中–A Vibrant City」，用繽紛色彩重新詮釋臺中這個充滿活力城市。新出爐文宣一次推出4種主題內容，同時發行中、英、日、韓4種語言版本，匯集臺中眾多自然、歷史及美食觀光資訊，已於轄下各旅客服務中心上架，提供遊客免費索取。觀旅局誠摯歡迎大家來臺中旅遊，並善用新出版觀光文宣，以盡情享受台中特色美食、伴手禮及優質的遊憩環境，感受這座充滿活力的城市，同時搭配入住臺中「安心旅宿」，絕對能玩得開心也安心。防疫期間，請民眾外出旅遊務必配戴口罩，勤洗手、保持社交距離，配合市府防疫措施。