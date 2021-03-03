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旗津中興公有市場2樓活化　450坪日照中心顧長輩

記者蔡佳宏／高雄報導

2021-03-03 19:27:42

▲中興市場整修活化後外觀整潔、亮麗，間接帶動1樓市場商機。（圖／高市經發局提供）
▲中興市場整修活化後外觀整潔、亮麗，間接帶動1樓市場商機。（圖／高市經發局提供）
歷經35年時間，市場終於成功活化！1986年完工的旗津中興公有市場為地上2層之建物，1樓原為公有市場、2樓規劃為里民活動中心使用，完工後里民中心使用率低。高雄市經發局於2008年接管後，經歷多次規劃招商，終於在去年竣工，吸引業者進駐為在地長輩打造多元日間照顧中心。同時，經發局更於屋頂規劃太陽光電設置，活化成果不僅受在地民眾肯定，更於去年獲高雄市建築師公會頒發太陽光電類「2020年城市工程品質金質獎」，今年2月3日行政院公共工程委員會也正式解除閒置場域列管。
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▲活化後的中興公有市場日照中心承攬廠商，規劃多元課程照顧在地長輩。（圖／高市經發局提供）
▲活化後的中興公有市場日照中心承攬廠商，規劃多元課程照顧在地長輩。（圖／高市經發局提供）
高雄市經發局長廖泰翔指出，高雄市旗津區2021年1月總人口數為27,742人，其中65歲以上長輩就有4,898人，因此經發局於2018年4月向中央爭取空間改善補助經費，行政院8月核定補助2,476萬元，加上委外營運團隊的努力，聯手將原中興市場2樓450坪閒置空間打造成明亮、寛敞、安全，最多可收托60位長輩的多元日間照顧中心，目前已有41位銀髮族在中心上課，課程內容十分豐富，讓在地長輩們得到最好的照顧，年輕人也能安心外出打拼。
▲經發局於中興公有市場屋頂規劃太陽光電獲頒「2020年城市工程品質金質獎」。（圖／高市經發局提供）
▲經發局於中興公有市場屋頂規劃太陽光電獲頒「2020年城市工程品質金質獎」。（圖／高市經發局提供）
廖泰翔表示，經發局於活化中興市場修繕同時，亦於屋頂規劃太陽能光電設置，不僅能使室內溫度降低3至5度，更兼具節能減碳效果，獲得高雄市建築師公會頒發太陽光電類「2020年城市工程品質金質獎」肯定。他進一步指出，日照中心成立後往來的民眾也間接促進市場商機，優質的空間規劃不僅吸引許多在地家庭替長輩報名，更獲前鎮、鼓山、小港等周邊轄區長輩青睞，為在地創造約30個就業機會。
承攬廠商高雄市金齡協會引進專業團隊「亞望沙龍多元照顧中心」，從長輩的飲食設計到復健照護均提供完善的規劃，並提供多元化、個別化的活動安排，包含現實導向訓練、認知訓練、體適能運動、生活型態重置訓練、多元感官刺激等，希望以在地的視角，透由截然不同的硬、軟體規劃及課程導入，讓長輩們在身、心、靈各方面獲得更穩妥、全面性的照顧，不僅分擔家屬照顧壓力，更協助長輩統整生命故事，重新爬梳生命脈絡與關係，符合公費補助家庭依審核標準最低只要自付0%至16%，是雙薪家庭長輩照護的最佳選擇。
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