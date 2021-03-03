鳳梨「血拼」逾輸出中國總量 館長：我以身為台灣人為傲
新頭殼newtalk
2021-03-03 22:02:32
中國自3月1日起片面宣布暫停台灣鳳梨輸入，農委會2日召開記者會說明國內外鳳梨銷售情形時，農委會主委陳吉仲表示，目前共已銷售4.1萬公噸，超過去年銷往中國的總量。對此，日前認購台灣鳳梨的館長陳之漢高呼，我以身為台灣人為傲！
陳吉仲表示，目前台灣鳳梨內銷、加工需求及外銷統計已達41,687公噸，其中企業及個人訂購達7,187公噸、加工業者15,000公噸、手搖及飲料業者4,500公噸、量販及通路10,000公噸、外銷及海外團購5,000公噸。陳吉仲說，台灣鳳梨當前的銷售量，已超過去年銷往中國的總數量，並且逼近今年遭中國退單的45,000公噸。陳吉仲也說明，台灣生鮮水果近3年每年平均外銷約9萬1千公噸，其中出口中國大陸占約80％。為了避免市場過於集中，農委會也將會持續推動新南向政策，開發新加坡、馬來西亞、澳洲等新興市場。農委會也指出，106年至109年分別為13.1億美元、14.3億美元、14.3億美元及11.7億美元，雖然109年受到新冠肺炎疫情影響略有減少，但當年仍有多項農產品外銷新南向國家顯著成長，其中鳳梨外銷較新南向政策推動前成長110倍、棗成長4.75倍、芒果成長6.95倍，分散市場成果也會逐漸展現。對此，館長陳之漢稍早在臉書寫下:「鳳梨內購超越中國外銷、台灣人真的越來越團結、我以身為台灣人為傲！」不少網友留言寫下:「雖然飆悍有時候講話很粗魯，但粗中帶細，真男人且愛國又愛民」、「辛苦了，果農自己真的要想清楚，不要把貨都往一個客戶丟，多開發新客戶是有用的」、「台灣真棒」、「昨天才吃鳳梨炒飯」、「夏威夷披薩吃起來」等語。新聞來源為Newtalk 新頭殼