內幕／經濟委員會協調僵局 鄭麗文心寒請辭黨團書記長
記者吳承翰／台北報導
2021-03-03 22:47:43
立法院新會期才剛開始，國民黨團就先折損一位書記長鄭麗文！今（3）日國民黨團協調報名超額的委員會，外交國防、交通、社福衛環等3個委員會協調過程順利，即便協商不成也能透過抽籤決定，唯獨協調到經濟委員會時卡關，謝衣鳳、翁重鈞兩人相持不下，眼見協商無法獲得解決，鄭麗文下午隨即在內部群組向黨團總召費鴻泰辭去書記長一職。據了解，鄭麗文突然辭職，也與黨團首席副書記長陳玉珍有關。
今日參與經濟委員會協調的國民黨立委，包括林文瑞、李貴敏、翁重鈞和謝衣鳳，但在正式開始前，林便表態退出，留下翁、謝、李。會議室中，這3位立委、費鴻泰和鄭麗文2個黨團幹部、以及幾位黨團幕僚協商超過一小時，最後門打開後，只見鄭麗文拿著電話到外頭談事情，謝衣鳳則先行前往黨中央參加中常會，翁重鈞則待在黨團助理辦公室繼續等待協商。據了解，鄭麗文通完電話後告知李貴敏，林為洲願意讓出他在財政委員會的席次，李貴敏也願意接受、轉往財政委員會，只剩下謝衣鳳、翁重鈞仍堅持。其中翁在去年就曾和廖婉汝進行抽籤，最後由他中籤，今年他也認為，若雙方都不願退讓，抽籤即便結果不好，他也願意接受；謝則堅持要繼續協調，但她離開立法院後，再也沒有回來。鄭麗文在協調李貴敏時，已讓出自己在內政委員會的席位，讓林為洲轉戰內政、而李貴敏轉往財政，如此一來，其他6個委員會的席次都已確定，除了經濟委員會外，只剩司法法制委員會還有缺額，但司法法制委員會對絕大多數的立委來說都沒有吸引力，眼見協調走入死局，鄭選擇在群組中辭去書記長一職。除了委員會席次喬不定外，另一個導致鄭麗文請辭的原因，是在經濟委員會協調最僵持的時刻，身為黨團三長之一的首席副書記長陳玉珍遲遲未接電話。陳玉珍受訪時表示，今天她台北、金門都有行程，大部分的時間都在搭飛機、參與地方活動，但仍有找到空檔和鄭麗文以及今日才確定加入內政委員會的魯明哲、吳怡玎通過電話，但鄭協調經委會的時間在下午一點左右，當時她正在搭飛機，收不到任何訊號。對於鄭麗文請辭，陳玉珍表示，協商的過程不會每個人都滿意，若謝衣鳳、翁重鈞都不願退讓，黨團幹部就只能要大家來抽籤，拒抽的話就由幹部代抽。至於是否願意讓出自己在衛環委員會的席次，讓協商更有彈性？陳玉珍強調她當時選填委員會時，第一志願其實是外交國防，但已經超額，她才選填社福衛環，而當時社福衛環也確實有空間，程序上她已經讓過一次。據了解，目前國民黨團仍未送交委員會名單，記者致電費鴻泰、鄭麗文詢問後續如何處理，費未接電話、鄭則關機。立法院將在本週五（5日）確認每個委員會的名單，並於下周一（8日）舉行召委選舉。