從死神手中搶救生命 新北引進「CPR訓練機」巡迴高中職
記者陳志仁／新北報導
2021-03-03 21:55:13
新北市政府為了從死神手中搶救生命，提升OHCA（Out-of-hospital cardiac到院前心肺功能停止）患者康復的出院率，積極推廣全民學習CPR；此外，更採購2台全國首創的「CPR訓練機」，巡迴全市高中、職，讓學生不限次數、沒有限制的學習CPR技能。
新北市政府消防局長黃德清說，提升OHCA患者康復出院率是新北市的重要政策，康復出院率從民國99年的3.1%不斷進步，截至去年的OHCA康復出院率已達10.75%，而提升『旁觀者CPR』的比例，對於患者康復出院至關重要；尤其在救護人員到場前，若有民眾能於第一時間對患者施救，爭取黃金救命時間，患者從死神手中搶救回來的機會大幅增加。消防局緊急救護科長林士閔指出，一台約80萬的CPR訓練機，擺脫傳統學習CPR課堂的教學模式，以互動遊戲方式結合視覺化智慧影音教學，及訓練安妮設備即時監控回饋，可立即得知胸部按壓的成效，讓民眾學習實施正確的胸外按壓，輔助救護人員到場前，維持患者血液循環，以提供腦細胞及器官組織的存活；全新的急救學習方式，使心肺復甦術不再陌生。消防局表示，CPR訓練機之前設置於板橋高中時，大受歡迎，接下來將2台CPR訓練機巡迴到全市各高中職，希望達成新北市高中(職)生100%具備CPR技能的目標；同時消防局LINE的官方帳號，也推出「附近AED（自動體外心臟電擊去顫器）的查詢功能」，方便民眾查詢最近的AED，把握黃金救援的時間。