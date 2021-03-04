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法蘭德斯議會壓倒性通過決議　挺台灣民主強化合作

中央社

2021-03-04 06:12:38

▲中國威脅台灣引起國際友人更重視台灣的呼聲，比利時法蘭德斯議會3日通過決議，要求採取行動支持台灣民主自由、促歐盟深化經濟等各層面合作，並力挺台灣參與國際組織及呼籲兩岸對話。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國威脅台灣引起國際友人更重視台灣的呼聲，比利時法蘭德斯議會3日通過決議，要求採取行動支持台灣民主自由、促歐盟深化經濟等各層面合作，並力挺台灣參與國際組織及呼籲兩岸對話。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社記者唐佩君布魯塞爾3日專電）中國威脅台灣引起國際友人更重視台灣的呼聲，比利時法蘭德斯議會今天通過決議，要求採取行動支持台灣民主自由、促歐盟深化經濟等各層面合作，並力挺台灣參與國際組織及呼籲兩岸對話。
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位於比利時荷語區的法蘭德斯議會（VlaamsParlement）今晚通過「法蘭德斯區與台灣關係及台灣國際地位決議案」，要求區政府應採取行動及與歐洲聯盟合作，支持台海區域和平穩定，以及台灣民主自由體制。
駐歐盟兼駐比利時代表處表示，這項友台決議案是由執政聯盟議員共同提案，經外委會二讀，今晚經全會審議及表決，以117票同意、4票棄權及0票反對，獲得跨黨派壓倒性支持。
駐處指出，通過的決議案要點另包括支持台灣有意義參與如世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等國際組織。
議案並力促歐盟各層級及法蘭德斯區政府持續深化與台灣雙邊經濟、文化及學術交流，及強調台灣歐盟簽署雙邊投資協定（BIA）促進經貿關係的重要性。
此議案也關注兩岸關係，呼籲兩岸重啟對話，以及要求中國釋放包括李明哲在內的台灣民運人士。
駐處表示，這是法蘭德斯區議會首度以通過決議案方式支持雙邊關係，且以壓倒性票數通過，更加凸顯台灣及比利時捍衛民主、自由及人權價值理念相近。駐處對區議會及提案議員表示感謝，未來將持續深化雙邊友好合作關係。（編輯：楊昭彥）1100304
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