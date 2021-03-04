女兒畢旅費6650！媽嘆：要吃土一周　網見「行程」讚划算

在求學過程中，每個階段都會有一次畢業旅行，這是學生們最寶貴的回憶之一，而家長們通常也會出錢讓小孩們開心出去玩。近日就有一位媽媽透露，女兒的畢旅費要價6650元，讓她不禁直呼「母女差不多一個禮拜都要吃土」，不過，其他網友一看「行程」後卻狂讚「很划算」。

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原PO在臉書社團《爆怨公社》中貼出一張照片並表示，女兒的畢旅費4天3夜要6650元，讓他忍不住嘆道「母女差不多一個禮拜都要吃土，只怪媽媽自己含慢賺錢」。

而從片可見，這趟畢旅從台中玩到台南，行程內容包括：主題遊樂、故宮南院、東石漁人碼頭、嘉義夜市、大魯閣草衙道、台中歌劇院等，且住宿也都是不錯的飯店。

▲有一位媽媽透露，女兒的畢旅費要價6650元，讓她不禁直呼「母女差不多一個禮拜都要吃土」，不過，網友見「行程」卻讚「划算」。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

對此，網友則紛紛留言「好便宜，6000多四天不貴啊！」「值得阿，你自己跑一次一模一樣的行程，不只這價錢」、「很划算欸」、「四天三夜真的不貴呀！住宿跟車費佔大宗」、「覺得不錯，住的有品質」、「超便宜的！好想跟」、「覺得行程還不錯阿，如果是自由行去這些地方可能都不只這些錢了，最重要的是千金難買的回憶」、「這感覺蠻超值的耶，住的都很不錯，該玩的樂園、景點也都去了，媽媽辛苦了」。

另也有人直言「行程幾乎都是免費景點...」「這價錢雖然划算，但說真的不是每個家庭經濟都有富餘覺得這價格便宜，辛苦了」、「價錢不貴，看看小孩的意願，看是要買個回憶還是要幫父母省錢其實都可以，小孩的童年過了就回不去了。有的小孩很早熟的很會為父母著想的」。（編輯：許苡晴）