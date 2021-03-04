緬甸示威民眾遭血腥鎮壓！修女跪求警：請別開槍

根據《亞洲天主教聯合新聞網》等外媒報導，上月28日在緬甸克欽邦首府密支那，有示威民眾與軍警發生衝突，當地一名45歲的修女唐格（Ann Rosa Nu Tawng）跪在軍警面前，難過哭喊，乞求他們不要對示威者開槍。天主教仰光總教區貌波樞機主教（Cardinal Charles Bo）透過推特發布相關照片，譴責軍警對人民施加暴力，並讚揚唐格修女的勇敢，讓至少100名民眾能因此逃離被捕或被施暴的命運。報導並指出，修女當時對軍警表示，示威者沒有武器，只是在和平的表達自己的訴求，若對方真要開槍，那麼就請將目標放在她身上；儘管面臨軍警的威脅與警告，唐格修女卻坦言自己已準備好要為教會、人民及國家獻出生命。唐格修女回憶，當天有許多民眾在教會經營的診所四處逃竄、躲藏，而安全部隊的人員則追捕、痛打這些人，她對此感到非常悲痛，希望能予以協助：「我是天主教的修女，但我也是緬甸公民，所以我和緬甸人民有同樣的感覺。我一直在思考如何向緬甸人民伸出援手。」唐格修女為示威民眾跪求軍警的照片，在社交媒體上被廣為分享，國際媒體、人權組織和前聯合國維權特使Yanghee Lee等，都對她的勇敢表達讚賞。而在3日的新一波鎮壓爆發後，貌波主教也再度於推特上發文，形容緬甸多數大城市有如天安門廣場，憂心緬甸局勢越演越烈，恐怕會讓更多人付上生命的代價。