老婆愛吃蝦　他貼心下廚卻遭罵：你根本不疼我　原因笑翻

疼老婆是天經地義的事！日前有位人夫透露，老婆愛吃蝦子，他便精心下廚，準備蝦料理，看到老婆喜歡的零嘴快吃完了也會立刻補貨，沒想到昨（3）天老婆卻突然向他破口大罵，甚至直呼「你根本不疼我」，讓他內心深感委屈。而老婆生氣的「原因」曝光後，網友全笑翻。

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原PO在臉書社團《爆怨公社》中表示，「我真的覺得很委屈，昨天老婆突然發飆衝我破口大罵...」他透露，自從跟老婆結婚後，他覺得疼老婆是老公該做的，所以老婆只要說喜歡吃什麼，他就會記住，常常買給她吃，「我覺得我做得沒錯吧，可是我老婆就因為這樣跟我生氣！

不過，原PO以為貼心的舉動卻讓老婆怒氣衝天，「之前我是說我喜歡吃mm巧克力，你就給我買了好幾個月的巧克力，害我現在看到都想吐！之前我說我喜歡吃蝦子，結果你每餐都有蝦子，害我現在對蝦子就覺得很可怕...」原PO老婆甚至直呼「你根本不疼我！」

▲一名人夫透露，對於老婆愛吃的東西，他都會牢記並幫忙準備，但日前老婆卻突然暴怒直呼「你根本不疼我」，而原因曝光後，網友全笑翻。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨公社》）

這讓原PO聽後備感委屈，急忙解釋「我就是看你吃完我才補貨啊，每次都準備保持十包而已啊！你說你喜歡吃蝦子，我才煮的啊！而且我煮的種類都不一樣啊，這樣錯了嗎？」而前幾天老婆說喜歡吃草莓，原PO則趕緊買了兩籃草莓，準備讓老婆消消氣。

貼文一出，網友紛紛笑回「太多了啦！像阿嬤等級的」、「跟我爸一樣，聽到孩子、孫子想吃什麼就買，吃完就補，真的連看都膩，跟爸說後他才停」、「蠻能理解老公的窘境，彷彿看到了自己，但是要換口味啊！」「連續吃真的會膩」、「你有沒有同性質的兄弟？介紹給我、拜託！」「跟阿嬤一樣，一說好吃，天天在飯桌都看到那道菜」。（編輯：許苡晴）