福原愛爆婚變？律師揭「夫妻失和致命傷」：大多悲劇收場
編輯中心/綜合報導
2021-03-04 07:59:18
桌球明星夫妻福原愛、江宏傑夫婦婚變傳言鬧得沸沸揚揚，童話夫妻形象破滅，引發外界熱議。對此，一名律師網友看完相關新聞後，在PTT分析多數婚姻的「致命敗筆」就是與公婆同住，坦言接過離婚案件中，10件有9件都和此原因有關。
原PO表示，夫妻婚後跟公婆住就是一大敗筆，報導中提到福原愛在家長期忍受婆婆和大姑的言語暴力，直言「連老公的姊姊也在家更崩潰了！一間30坪的房子擠那麼多人，誰不焦慮？」透露以前接的離婚案件中，10件有9件都跟公婆住有關，外遇反而很少看到。原PO接著指出「而且台男真的有夠奇怪，明明很多收入都不差，出去買房、租房都不成問題，但就是要跟父母窩在一起，再把老婆拖來一起住，老婆受不了提離婚，才哭哭啼啼要挽回，但感情早就磨到回不去了」，而這種案件通常公婆都不會覺得自己有錯，都指控媳婦不順從，但問題最大的往往就是公婆。此外，原PO也分享一個案例，ㄧ對年輕夫妻從大學交往到研究所，兩人還分別出國再念一個學位，交往10幾年都相安無事，歸國後結婚不到3年就吵到要離婚，主因就是跟公婆一起住，強調「大家都覺得自己的媽媽人很好、是好人，一定也會對自己的老婆好，我告訴你大錯特錯！對你老婆來說，你老媽就是個機X人，機X到毀天滅地的那種！」原PO也提到，有老前輩曾說，通常這種案子，女方說要搬出去就是警訊了，男方如果還不行動，以為事情不大條，那接下來就要面對這種局面，最後語重心長的說「所以啊，結婚千萬不要跟公婆同住，沒錢就用租的，跟公婆住很大機會悲劇收場，各位台男聽懂了沒？」（編輯：賴詠璿）