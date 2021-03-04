白天溫度回升 專家：中南部需注意霧霾
記者孫唯容/綜合報導
2021-03-04 07:59:43
中央氣象局指出，今（4）日受華南雲雨區東移影響，雲量偏多，北部及東半部仍有局部短暫雨，中南部也有機會出現零星的降雨，東北季風持續減弱，白天溫度回升的幅度會較多。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在《三立準氣象．老大洩天機》專欄中表示，今晨的最低溫已較昨晨回升1、2度，截至5：16本島平地最低氣溫依序為，花蓮壽豐鄉13.3度，新竹湖口鄉13.6度。其他各地區平地最低氣溫：北部(新北石門、五股區)14.5度，中部(台中清水區)14.1度，南部(台南後壁區)14.2度。吳德榮說，最新(3日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今、明（4、5日）兩天東半部有局部短暫雨的機率；華南有中層雲系間歇性移入台灣，各地雲量偏多、有偶飄零星小雨的機率；今晚至明晨中層雲較厚、降雨較明顯，影響範圍也較大﹔大氣雖漸回暖、但雲量偏多，氣溫回升幅度不大，各地白天舒適、早晚稍涼。中南部易有霧及空汙，金馬也容易起霧，請注意相關訊息。今日氣溫：北部15至24度，中部14至26度，南部15至27度，東部14至26度。吳德榮指出，最新模式模擬顯示，週六（6日）下午至下週（7）日晨、鋒面影響，中部以北、東半部轉有局部雨，並有較大雨勢；冷空氣不強、低溫略降。下週日白天起至週一（8日），鋒面已通過、降雨範圍逐漸縮小，北部、東半部仍有局部短暫雨，中南部多雲時晴；北台涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼。下週二、三（9、10日）另一波東北季風增強，氣溫稍降；北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴。