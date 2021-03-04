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情報警告極端團體或將攻擊國會　美眾議院會議取消

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-03-04 09:07:57

▲自從1月6日的川普粉絲闖國會暴動發生後，美國國會山莊附近一直保持警戒，現在隨著國安部門接獲極端團體或將再針對國會發動攻擊的情報，維安再度升級。（圖／美聯社／達志影像）
▲自從1月6日的川普粉絲闖國會暴動發生後，美國國會山莊附近一直保持警戒，現在隨著國安部門接獲極端團體或將再針對國會發動攻擊的情報，維安再度升級。（圖／美聯社／達志影像）
美國總統拜登(Joe Biden)上任至今已1個多月，但推崇川普的右派組織仍蠢蠢欲動，1月發生的川粉暴動闖國會事件，也讓美國國內持續壟罩在分裂的陰影下。美國國會山莊警方3日發出警告，聲稱有武裝組織計畫4日赴國會山莊，不排除會有攻擊、破壞等行為，當局已加強該處保安，而眾議院原定於週四舉行的會議也已取消。
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綜合美國媒體報導，美國聯邦調查局(FBI)和國土安全部，3日依情報發出警告，近期右派極端分子不斷散布與暴力、威脅有關的訊息，甚至聲稱前總統川普將於3月4日重返白宮，與此同時，一個激進組織也可能正在策劃要再次進攻國會山莊。
由於國會受到安全上的威脅，美國眾議院決定3月4日休會一天，原訂會議通通取消，不少國會辦公室人員也都收到當天在家工作的指令。國會警察局也在3日的一份聲明中表示，雖然目前有關言論主要還是透過網路散布，未必代表極端分子會有真實行動，但為了保險起見，國會警察已經加強了警戒程度，並增加了巡邏次數，準備好應對對任何可能的潛在威脅。
報導指出，1933年之前，美國總統的就職典禮是訂於3月4日舉行，一些美國極右翼團體及川普的支持者認為，川普並沒有輸掉2020年的美國總統大選，應該在3月4日這天再次就任美國總統；一些極右陰謀論者也因此散布川普將於3月4日就職的謠言。
 
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