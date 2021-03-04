炸蒜片要先泡水！下鍋前多做「3動作」：香氣濃郁不發黑

蒜頭是一樣非常好用的食材，許多人在炒菜時都會加入蒜末爆香，不少人更會炸蒜片（酥）來配牛排吃。不過，你知道炸蒜片時不能直接下油鍋嗎？專攻美食領域的搜狐號《大慶談美食》專欄就分享了妙招，只要在下鍋前多做「3動作」，炸出來的蒜片就會香氣濃郁且不易發黑。

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《大慶談美食》表示，許多人在自製蒜酥時，都是直接將蒜頭切片後，就放入油鍋裡開始炸，但其實這個方法是錯誤的！若想讓蒜片炸出來之後，美味又香濃、好吃不發黑的話，必須學會3個方法和技巧。

其一，在製作蒜片的時候，一定要記得將蒜頭放進「溫水」中浸泡10分鐘，這樣的話，就能快速剝除蒜頭的皮，避免皮沒剝乾淨一起下油鍋了。

▲炸蒜片食別直接下油鍋！多做「3動作」，炸出來的蒜片就會香氣濃郁又不易發黑。（圖／取自pixabay）

其二，許多人將蒜頭切成片後，都會直接將蒜片放入鍋中油炸，但因為蒜頭內含有苦性物質，在經過油炸後，苦味就會被釋放出來，從而影響口感，所以我們一定要記得先將蒜片放在清水中浸泡10分鐘，如此便能去除蒜頭的苦味。

其三，當鍋中的蒜片已呈現金黃色，記得往裡面灑一點白芝麻，繼續用餘溫翻炸2分鐘左右，同時往裡面加入一點鹽、味精和白糖，接著攪拌均勻即可出鍋。（編輯：許苡晴）