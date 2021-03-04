權值龍頭股熄火臉綠 台股早盤跌逾200點、拚守萬六關卡
記者許家禎/台北報導
2021-03-04 09:45:15｜2021-03-04 09:46:28
美債殖率上升，再加上外界擔憂科技股估值過高，科技股走弱，美股四大指數收黑。台北股市今（4）日開盤跌119.98點，加權股價指數以16091.75點開出，隨後一度跌200多點，幾乎觸及萬六關卡。權值股拉回休息，包括台積電、聯電、日月光、聯發科都下挫跌2到3%，至於塑化與鋼鐵族群則表現亮眼。
美股道瓊指數3日下跌121.43點，或0.39%，收31,270.09點；標普500指數下跌50.57點，或1.31%，收3,819.72點；那斯達克指數下跌361.04點，或2.70%，收12,997.75點；費城半導體指數下跌95.36點，或3.11%，收2,975.58點。台北股市今日開盤跌119.98點，加權股價指數以16091.75點開出，隨後一度跌200多點，觸及萬六關卡。權值股台積電弱勢，早盤跌2%，來到608元附近。聯電也跌3%，來到50.3元。日月光同樣走跌，跌1.8%，來到104.5元。其他，鴻海來到平盤115.5元。聯發科跌2.6%，來到905元。大立光也跌1%，來到3395元。盤面焦點為塑化族群，台塑、華夏、三芳、亞聚、台達化、中石化漲幅在1到5%之間。鋼鐵也相對強勢，海光漲停，高興昌漲9%、中鴻漲5%，中鋼、第一銅、春源、春雨、官田鋼、美亞等漲幅1到5%之間。