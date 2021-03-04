威力彩今晚頭獎上看9億　命理老師揭「4星座」財運最佳

威力彩頭獎連續29期槓龜，今（4）晚威力彩第

110018期

開獎，頭獎

上看9.0億元，吸引不少民眾爭相購買，台彩預估銷售額有機會達到2.8億元。命理專家小孟老師在粉專「

小孟老師星座塔羅牌之清水孟

」揭露，今天有

4個星座運氣特別好，分別是「

雙子座、水瓶座、雙魚座、金牛座」，建議

嘗試購買彩券，說不定會有好事發生。

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小孟老師表示，雙子座部分

火星移進雙子座，顯示雙子座賺錢能量報發，若想要小試手氣建議在中午下注，另外也可以穿紅色衣服去買威力彩，說不定會有好事發生。

水瓶座部分，火星移進偏財宮加上木星與土星在命宮，3月4日財氣非常旺盛，若想要下注的水瓶座可以帶個紅包袋象徵火星元素，然後下注前冥想自己要的數字。

雙魚座部分，太陽與金星落進雙魚座命宮，顯示雙魚座能有突發的好運氣發生，若可以3月4日當天可穿白色的衣服，或下注前吃顆水煮蛋象徵金星能量再前往下注，說不定會有好事發生。

金牛座部分，金牛座受到天王星影響，易有突發偏財，金錢運勢看漲，除了有偏財運之外，正財運也很好，想要加薪的朋友建議可以跟主管好好聊聊，想要下注的朋友可以帶2-3片樹葉在身上象徵天王星能量，能為你帶來好運氣。

小孟老師也透露，今天