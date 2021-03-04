委員會席次喬不定鄭麗文請辭書記長 費鴻泰：持續慰留她
記者吳承翰／台北報導
2021-03-04 09:59:04｜2021-03-04 10:06:08
國民黨立法院黨團昨日協調委員會席次分配，最終在協調經濟委員會時卡關，謝衣鳳、翁重鈞都不願退讓。今（4）日上午，國民黨團總召費鴻泰主持抽籤，在謝未出席、也沒指派代表的情況下，費代為抽籤。結果出爐，謝衣鳳前往經委會，翁重鈞則前往司法法制委員會。對於昨日書記長鄭麗文為此請辭，費鴻泰表示會持續慰留她，費也說「鄭麗文非常認真、公正，也確實受到委屈，黨團內部的事情一定會處理完畢。」
由於昨日仍未處理完經濟委員會、司法法制委員會的席次，國民黨團上午在書記長室進行抽籤，由立委李德維出席見證，費鴻泰親自主持，並幫沒有出席及指派代表的謝衣鳳代抽，翁重鈞則早早就到現場等待，在費代抽的情況下，謝衣鳳接下來兩個會期仍留在經濟委員會。對於鄭麗文請辭一事，費鴻泰表示現在還在慰留階段，他肯定鄭在黨團內部協調時，都按照過去沿襲下來的慣例，從來沒有私心或偏袒。記者追問在協調過程中是否有人出言冒犯？費鴻泰說細節的部份還在處理，請大家給他們一些時間，也希望結果能夠圓滿。費鴻泰強調，國民黨團每年針對委員會席次分配，都是按照既定模式，今年跟去年一樣，沒有做任何改變，協調未果就抽籤，也很高興翁重鈞跟謝衣鳳願意依照制度，讓此事圓滿落幕。