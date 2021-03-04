政府號召吃鳳梨挺農民　時力：應提出更具體政策解決

中國大陸海關總署以台灣鳳梨有病蟲害為由，日前片面宣布禁止台灣鳳梨進口，引發軒然大波。為了力挺鳳梨農，政府號召全民吃鳳梨、挺農民。但是時代力量認為吃鳳梨不是基本解決方法，政府應該提出更具體方法。

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時力今（4）日舉行「除了全民挺鳳梨 政府更該做的三件事」記者會，黨主席陳椒華表示，面對中國誠信不足，台灣應循世界貿易組織（WTO）機制爭取權益，更應該分散市場才能降低風險，重點是提出完備解決問題的整體政策，而非以國家隊為名，炒短線解決問題。

時代力量國際中心主任劉仕傑表示，台灣與中國同為WTO成員，面對中國片面取消台灣鳳梨進口，「是否是一項國際貿易的隱藏性限制？」這已經違反WTO的條約精神，我國駐世貿組織常任代表團，應向WTO已既有的爭端解決機制解決問題，呼籲中國取消對台灣鳳梨進口限制，儘速與台灣展開協商。

時力秘書長白卿芬表示，中國禁台鳳梨事件突顯台灣農產品過度集中於單一市場問題，現在是全球經濟領域市場，為何主管機關沒有及早察覺過度仰賴單一市場問題，尤其鳳梨、釋迦市場近九成出口到中國市場，「難道主管機關不需要負責任嗎？」

白卿芬表示，台灣農產品價格較高，在全球行銷沒有價格優勢，台灣人自己覺得很好吃的食物，外國人不一定覺得好吃，以鳳梨酥為例，英國人就覺得台灣的鳳梨酥口味偏甜。白卿芬認為，政府投資成立的台農發、台農投等農業國家隊成效不彰，主管機關應該投入國際市場調查，再進行研發、改良，政府如果持續閉門造車，農業外銷問題還會持續發生。

時代力量智庫執行長李兆立表示，農委會拿出10億元避免鳳梨價格下跌值得肯定，相較之下，全台10個農改場卻只有15億元研發預算，要維持農業品種改良的基本功，應該增加經費才能提升外銷競爭力。李兆立進一步指出，農改場人員面臨繁重外務，包括填農業報表、農民資格認定、台灣豬標章宣導、撲殺禽流感，甚至連種電都要農改場人員去做，業務過於繁重壓垮農業研究能量、耗損研究人員研發新品種的心力，呼籲主管單位要重視這些問題。