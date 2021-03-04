江家遭爆精神霸凌福原愛　日媒：恐怖台灣老公與怪獸家族

江宏傑、福原愛的婚變傳聞越演越烈，日本2大週刊《週刊文春》、《女性SEVEN》持續追擊相關內幕，其中《週刊文春》指出福原愛與江家感情不睦，除了透露恐怖的離婚真相之外，還直接大字寫下「精神霸凌的台灣丈夫」、「怪獸家族」等字眼，引發討論。

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週刊爆料江宏傑的姊姊江恆亘曾在福原愛不知情的情況下，擅自曝光夫妻倆的私事，還時常對她言語暴力，被封為「怪獸大姑」，此外，某次福原愛因為生老公的氣而將手機關機，江恆亘發現找不到人後，竟特別打家用電話聯絡她，且劈頭就罵：「都是妳害我們家裡氣氛變得很糟！」

事實上，福原愛婚後唯一的依靠就是婆婆，只要福原愛遇到育兒困難或是陷入低潮時，婆婆總會主動上前關心並陪伴，不過某天婆婆卻對福原愛說：「妳嫁來以後我們家就變有錢了，妳是我們家的金雞母」，讓福原愛相當意外，告訴江宏傑後，對方卻回：「是在說妳能力很好啊，是妳每件事情都要往負面方向去想。」江家似乎帶給福原愛不小壓力，被質疑是婚變主因，不過也有網友指出，福原愛想把媽媽接到台灣照顧，認為江家其實沒有日媒形容得如此恐怖，而江宏傑、福原愛所屬的華研國際向《NOWnews今日新聞》也強調2人並沒有離婚，希望不要攻擊到家人。（編輯：侯家瑜）

▲江家遭日媒爆料「恐怖台灣老公與怪獸家族」。（圖／週刊文春）