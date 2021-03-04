他怨早餐店「飲料裝不滿」！內行曝真實理由：很正常啊
編輯中心/綜合報導
2021-03-04 11:45:09
台式早餐店販售餐點種類應有盡有，像是吐司、蛋餅、漢堡等，其中「冰奶茶」更是許多民眾喜愛搭配的飲品選項。不過，近日一名網友在臉書社團《爆怨2公社》提到，每次到早餐店點飲料，拿到手的總是裝不滿，貼文曝光立刻引發熱議，釣出內行網友揭露背後原因。
原PO表示，到早餐店點飲料，拿到手的飲料總是裝不滿。畫面中可見，原PO拿到的飲料約莫裝到8分滿的高度，他無奈地說「現在的早餐店飲料裝不滿，是正常的嗎？」為此感到有點不高興。貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「我想問那一杯到底是多少錢」、「你把它反過來，你就會發現只剩下半杯」、「印象中沒有裝滿過」、「那是裝冰塊的空間」，也有業者表示「其實客人蠻難伺候的，你抱怨裝不滿，我常遇到怪我裝太滿，說裝太滿插下去亂噴，還要準備衛生紙給擦手」。不過，該貼文也意外釣出內行網友透露真實理由，「你買熱的嗎？如果是熱的很正常，因為滿杯時封膜會爆開」、「正常啊！太滿不好封」、「蠻正常的啊，尤其是溫熱的，太滿除了不好封外，客人插吸管萬一噴出來又會有事」、「冰的可以多一些，熱的、溫的不行」、「熱的不能裝滿，會爆」。（編輯：賴詠璿）