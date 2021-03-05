Podcast元年之後／製作節目遇瓶頸？老鳥教你如何蹲馬步
記者賴志昶／專題報導
2021-03-05 10:10:00｜2021-03-05 10:52:12
2020年，許多創作者、網紅趁著這波熱潮進入Podcast。但據統計，2021年1月時，「30天內未更節目」的頻道竟然佔了總體的42.50%，可見許多人，都因為不知如何經營Podcast而棄守自己的頻道。為此，創作老鳥、平台業者提出不少建議，並提供一些蹲馬步的方法，鼓勵創作者不要氣餒。
Podcast創作遇瓶頸 停更休息也是一種選項創作者會「停更」（停止更新節目）的可能性有千百種，其中，「無法觸及新的聽眾」就是其中之一。對Podcast有長期觀察的「法律白話文運動」（簡稱「法白」）站長楊貴志提到，以法白自己為例，即使在臉書、IG上有高過「股癌」、「百靈果」、「台灣通勤第一品牌」這三大Podcast頻道的追蹤數，卻很難將法白原本的FB與IG粉絲，導流到Podcast節目上。有人認為，這的確是Podcast本身先天性特色與限制，導致過去即使在其他社群平台經營有成的創作者，不容易將戰線拉到Podcast的原因。在原本舊平台粉絲，無法流向Podcast，新頻道又不容易觸及新聽眾下，逐漸放棄作品經營。另外，新人創作者也可能會因為找不到新題材而遇到瓶頸。對此，楊貴志建議在節目初期設定議題時，就要先想好長遠企劃。「因為話題總會有講完的一天。」他指出，播客可先定調節目以「季」為單位來進行，並以每季為框架，想一些話題來做。如果遇到瓶頸，先休息一下也無訪。楊認為，「停更也是一種選項！」讓自己沉澱、思考如何調整才能繼續創作，畢竟「創作這件事情沒辦法勉強。」新手入門門檻低 初期「蹲馬步」要久一點此外，播客的「惰性」也可能是節目停更的殺手！剛加入Podcast不到1個月的「深夜雜貨店」製作人Marshall表示，對新手而言，首先要克服的就是惰性，因為初期的播客都不是全職製作節目，又處於新手摸索階段，無論錄音、剪輯，所花費時間成本不低，再加上節目剛開始難有獲利，播客一定要靠「新鮮感」與「熱情」，來支撐創作動力，減少停更率的發生。而去年8月加入Podcast，雖然仍擠不進排行榜，但至今仍維持每周或隔周更新的「良家腹男」主持人張中行則說：「有很多人可能會suffer（受苦）在流量不高、很難賺到錢上面。」但他認為，創作者應該將製作Podcast作為生活分享的工具，以「良家腹男」為例，就是一個分享自己研究生生活的頻道，這會讓許多朋友聽到節目時，多了一種陪伴感。此外，張中行認為Podcast入門門檻不高，錄音器材往往只要花幾萬元就能解決，也沒太多技術問題，因此自己並不太在意「如何賺錢」，先想著如何把節目做好，先會學蹲馬步才有辦法讓日後發展更順利。另一個以分析中文Podcast產業為名的創作者「傑西大叔」則是建議，頻道在創作初期，馬步要蹲久一點，先別設想是否能獲利，要把它當作是與大眾溝通的管道，可選擇進行小眾、專業觀點，培養聽眾忠誠度與黏著度，等到打好了底、建立個人品牌之後，再來想要如何「變現」。Podcast經營有何訣竅？台通透露：穩定更新對頻道有利除了播客做好基本功外，也有人認為「會有人助」，這個貴人就是平台業者。「我鼓勵各種還沒出頭的創作者，你就努力做，平台一定會設法讓你出頭！」被稱為「三本柱」之一的「台灣通勤第一品牌」主持人李毅誠說，對整個Podcast生態而言，把小的、新的創作者一起拉起來，這對平台才是健康的，所以，小型頻道創作者不用灰心，作品被看見後，一定就會受到平台業者的幫忙。對於已經停更或退場的創作者，李毅誠也喊話：「退場的話，隨時都可以再進來，因為這件事（Podcast）門檻很低，代表你退了，也不會心虛。」他以設備投資為例，3萬元就能買到頂尖錄音設備，對一般人來說很可能就只是一個月的薪水而已，「所以無論你放棄、或是去做，這對人生影響都超小。」至於Podcast到底要如何經營？台通給出的建議是，先求穩定更新再說。「你愛錄不錄，就不會有聽眾，一周二更應該算是最低標吧！」李毅誠表示，必須要培養聽眾收聽習慣，像是台通粉絲就是一周要聽兩次，「你不上兩集，他（閱聽戶）就是不爽！」再加上目前Podcast平台排行榜機制，會以鼓勵更新者為優先，因此，持續創作對頻道會比較有利。你才是決定這市場的人台通也建議，「要把Podcast當成創作」。如果沒有抱持這種心態，就很容易失敗，這就像作家在寫小說，或歌手在寫一首歌，不把自己視為創作者，很難有條件繼續經營下去。此外，播客要有「你才是決定市場者」的心理建設，因為對創作者來說，Podcast這塊市場依舊還很自由，「只要你東西做得不錯，一定會有人鳥你！」