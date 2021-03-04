SpaceX星艦三度試飛！成功降落 惜著陸數分後仍爆炸
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-03-04 12:05:50｜2021-03-04 12:26:55
馬斯克(Elon Musk)創辦的太空探索技術公司「SpaceX」，其SN10「星艦」（Starship），於當地時間3日，在德州博卡奇卡(Boca Chica)進行試飛，最終成功降落，雖然著陸後幾分鐘仍起火爆炸，但比起前2次試射，已算是有所成果。
綜合外媒報導，SpaceX先前的2次測試，SN8和SN9，都在飛達目標高度10公里後，就因引擎熄火下墜，並在機身未完全平衡的情況下，墜地爆炸。而此次試飛的SN10，升空高度同樣為10公里，約飛行4分鐘達到指定高度後，SN10機身轉為水平、引擎熄火並開始下墜，接近降落點前再次點火，將機身導為垂直。與SN8和SN9不同的是，此次的SN10成功著陸，未像之前一樣在降落時就爆炸，比較可惜的是，火箭著陸後，底部仍持續噴火，數分鐘後再度衝上空中，隨即爆炸墜毀。雖然SpaceX並未立即回應SN10為何著陸後過了幾分鐘才爆炸，但有專家推測，應是硬著陸加上甲烷外洩導致。創辦人馬斯克希望藉由研發星艦火箭，有朝一日能載著人類飛往火星，並用於距離較近的飛行任務上。目前SpaceX的計畫是於2023年發射一艘載人飛船，繞行月球一週後返回地球，日本億萬富翁前澤友作已經預訂了這趟旅程；馬斯克並計畫在2024年展開火星無人任務，若是順利，也許最快2026年就能把人類送上火星。