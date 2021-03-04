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今日最聚焦／連署暴衝！學者談藻礁「衝擊民進黨執政」

記者余祥／台北報導

2021-03-04 16:01:29｜2021-03-04 16:09:07

。文化大學廣告系專任教授兼系主任鈕則勳
▲文化大學廣告系專任教授兼系主任鈕則勳認為藻礁公投熱將衝擊民進黨2022年選情。（圖／記者余祥攝，2020.03.04）
環團發起「珍愛藻礁公投」已經超過安全門檻，引發一連串政治角力。文化大學廣告系專任教授兼系主任鈕則勳分析，藻礁公投連署熱，對民進黨的衝擊大、對國民黨則是利多，相當程度會影響2022年選情，主要是萊豬議題跟藻礁公投會做一定程度連結、拉抬，議題設定對民進黨不利，再加上在野黨可藉由公投動員，提前在地方上組織操兵，若民眾對民進黨負面印象的累積，就很可能再次形成討厭民進黨的氛圍。
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鈕則勳認為，藻礁公投是繼萊豬議題後，有社會顯著性的議題，不但媒體、網路聲量大，也是對民進黨政策的反撲，會衝擊民進黨的治理威信。
他說，當初藻礁公投每天只有幾百份連署書時，民進黨沒有太多反應，等到每天連署份數破萬時，民進黨和經濟部才開始在網路用梗圖宣傳，試圖說服民眾，但已經為時已晚，民眾心中已有既定印象，要一時扭轉並不容易，「這可能也是民進黨始料未及。」
他也提到，環保團體過去比較親近民進黨，但這次可見至少有一半以上的環團立場跟民進黨相左，對民進黨在民間社會的奧援也有殺傷力。
反之，藻礁公投連署熱對國民黨較有利基。鈕則勳說，國民黨可以把藻礁公投跟萊豬相互連結、相互拉抬，對國民黨的聲勢有加碼效果，國民黨藉由藻礁跟萊豬公投持續聚焦媒體版面，當然對國民黨有利。
不只如此，他說，國民黨過去跟環保團體聯繫弱，這次可藉由藻礁公投議題創建跟過去不熟團體的溝通平台。
至於藻礁公投議題是否可能衝擊2022年地方選情？鈕則勳認為，相當程度會影響選情，主要是萊豬跟藻礁議題可做一定程度連結、相互拉抬，議題設定對民進黨不利。
再者，公投需要動員，在野黨可以藉由公投在地方上動員、組織操兵，等於是在選舉前超前部署，對在野黨有利，若民眾心中對民進黨的負面印象不斷累積，就很有可能再次形成討厭民進黨的氛圍，尤其接下來民進黨在萊豬進口後若有管理上的閃失、日本核食進口若沒有拿捏好分寸等，都可能加深民眾不滿的情緒，衝擊2022年選情。
 
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