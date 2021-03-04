今日最聚焦／連署暴衝！學者談藻礁「衝擊民進黨執政」
記者余祥／台北報導
2021-03-04 16:01:29｜2021-03-04 16:09:07
環團發起「珍愛藻礁公投」已經超過安全門檻，引發一連串政治角力。文化大學廣告系專任教授兼系主任鈕則勳分析，藻礁公投連署熱，對民進黨的衝擊大、對國民黨則是利多，相當程度會影響2022年選情，主要是萊豬議題跟藻礁公投會做一定程度連結、拉抬，議題設定對民進黨不利，再加上在野黨可藉由公投動員，提前在地方上組織操兵，若民眾對民進黨負面印象的累積，就很可能再次形成討厭民進黨的氛圍。
鈕則勳認為，藻礁公投是繼萊豬議題後，有社會顯著性的議題，不但媒體、網路聲量大，也是對民進黨政策的反撲，會衝擊民進黨的治理威信。他說，當初藻礁公投每天只有幾百份連署書時，民進黨沒有太多反應，等到每天連署份數破萬時，民進黨和經濟部才開始在網路用梗圖宣傳，試圖說服民眾，但已經為時已晚，民眾心中已有既定印象，要一時扭轉並不容易，「這可能也是民進黨始料未及。」他也提到，環保團體過去比較親近民進黨，但這次可見至少有一半以上的環團立場跟民進黨相左，對民進黨在民間社會的奧援也有殺傷力。反之，藻礁公投連署熱對國民黨較有利基。鈕則勳說，國民黨可以把藻礁公投跟萊豬相互連結、相互拉抬，對國民黨的聲勢有加碼效果，國民黨藉由藻礁跟萊豬公投持續聚焦媒體版面，當然對國民黨有利。不只如此，他說，國民黨過去跟環保團體聯繫弱，這次可藉由藻礁公投議題創建跟過去不熟團體的溝通平台。至於藻礁公投議題是否可能衝擊2022年地方選情？鈕則勳認為，相當程度會影響選情，主要是萊豬跟藻礁議題可做一定程度連結、相互拉抬，議題設定對民進黨不利。再者，公投需要動員，在野黨可以藉由公投在地方上動員、組織操兵，等於是在選舉前超前部署，對在野黨有利，若民眾心中對民進黨的負面印象不斷累積，就很有可能再次形成討厭民進黨的氛圍，尤其接下來民進黨在萊豬進口後若有管理上的閃失、日本核食進口若沒有拿捏好分寸等，都可能加深民眾不滿的情緒，衝擊2022年選情。